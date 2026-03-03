Ngắm 'trăng máu' siêu thực khắp Việt Nam

Tối 3/3, sự xuất hiện của hiện tượng nguyệt thực toàn phần, hay còn gọi là "trăng máu", thu hút sự chú ý của giới nhiếp ảnh gia và người yêu thiên văn tại Việt Nam. Anh Lê Chương (sống ở phường Tân Bình, TP.HCM) bày tỏ sự phấn khích khi hành trình "săn" trăng suôn sẻ ngay từ lần đầu tiên. "Khoảng 20h, trời quang mây tạnh, tôi cứ thế lên sân thượng gắn máy vào giá đỡ và chụp. Quá trình thuận lợi đến ngỡ ngàng", anh nói với Tri Thức - Znews. Nam nhân viên văn phòng cho biết anh sử dụng chức năng chồng ảnh trên máy olympus OM1 để cho ra tác phẩm khác biệt. Ảnh chụp lúc 20h ngày 3/3 tại phường Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: Le Chuong.