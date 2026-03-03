Ngắm 'trăng máu' siêu thực khắp Việt Nam

|
Tối 3/3, sự xuất hiện của hiện tượng nguyệt thực toàn phần, hay còn gọi là "trăng máu", thu hút sự chú ý của giới nhiếp ảnh gia và người yêu thiên văn tại Việt Nam. Anh Lê Chương (sống ở phường Tân Bình, TP.HCM) bày tỏ sự phấn khích khi hành trình "săn" trăng suôn sẻ ngay từ lần đầu tiên. "Khoảng 20h, trời quang mây tạnh, tôi cứ thế lên sân thượng gắn máy vào giá đỡ và chụp. Quá trình thuận lợi đến ngỡ ngàng", anh nói với Tri Thức - Znews. Nam nhân viên văn phòng cho biết anh sử dụng chức năng chồng ảnh trên máy olympus OM1 để cho ra tác phẩm khác biệt. Ảnh chụp lúc 20h ngày 3/3 tại phường Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: Le Chuong.
|
Tại tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu, anh Thành Lê hào hứng nhấn nút chụp không ngừng khi thấy trăng xuất hiện. Tiếng màn trập vang lên liên hồi, thu trọn quầng sáng huyền ảo của hỏa nguyệt trong ống kính. Ảnh chụp lúc 19h15 ngày 3/3 tại phường Vũng Tàu. Ảnh: Thành Lê.
Đây là lần nguyệt thực toàn phần đáng chú ý trong năm 2026 và theo các chuyên trang thiên văn quốc tế, phải đến cuối năm 2028 mới có một lần tương tự với điều kiện quan sát thuận lợi tại khu vực châu Á. Anh Nhật Nguyễn (ở Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết "trăng máu" ở phố biển xuất hiện từ 18h và chuyển đỏ đến 20h, rồi về màu vàng như cũ. Ảnh chụp lúc 18h30 ngày 3/3 tại phường Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhật Nguyễn, Kelvin Nguyen.
|
"18h tôi di chuyển đến chùa Long Sơn để chuẩn bị chụp ảnh. Tôi chọn góc bắt được cành cây để tạo điểm nhấn, thay vì chỉ phóng to để bắt cảnh trăng", anh Nhật nói. Ảnh chụp lúc 18h30 ngày 3/3 tại phường Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhật Nguyễn.
|
Trong khi đó, tại Đà Lạt, do ít bị ô nhiễm ánh sáng hơn các đô thị lớn, sắc đỏ của Mặt Trăng tại đây hiện lên tương đối sắc nét và trong trẻo. Ảnh chụp lúc 19h ngày 3/3 tại Đà Lạt. Ảnh: Đạt GP.
|
Trong khi các nhiếp ảnh gia tại TP.HCM và Đà Lạt, Nha Trang tất bật "săn" trăng, thì tại Hà Nội hay Huế, kịch bản lại hoàn toàn trái ngược. Anh Hoàng Hải (sống ở Huế) cho biết cơn mưa phùn bất chợt và sương mù đặc trưng tại địa phương biến giấc mơ "săn" trăng của nhiều du khách và nhiếp ảnh gia thành công cốc. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều ngày trước, nhiều nhiếp ảnh gia vẫn phải ngậm ngùi "cất máy" đi về. Ảnh chụp lúc 19h ngày 3/3 tại phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhật Nguyễn.
|
Một đám mây xuất hiện khi "trăng máu" chuyển vàng, kết thúc hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Ảnh chụp lúc 20h ngày 3/3 tại phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhật Nguyễn.
