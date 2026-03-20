Ngã rẽ thử thách của Andy Carroll

  • Thứ sáu, 20/3/2026 18:23 (GMT+7)
Việc chuyển sang vai trò HLV mang đến cơ hội mới cho Andy Carroll, nhưng đồng thời đặt mối quan hệ cá nhân của anh trước áp lực lớn.

Cuộc sống riêng của Carroll có thể bị đặt thử thách.

Carroll vừa nhận bước ngoặt quan trọng khi được bổ nhiệm làm HLV của Dagenham & Redbridge. Đây được xem là cơ hội để cựu tiền đạo Liverpool tái định hình sự nghiệp sau quãng thời gian dài bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Tuy nhiên, quyết định cũng kéo theo những tác động đáng kể đến đời sống cá nhân.

Trước khi chuyển sang vai trò mới, Carroll còn thi đấu tại National League South (hạng 6 Anh), đồng thời tận hưởng giai đoạn hạnh phúc bên bạn gái Lou Teasdale. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện trong những chuyến du lịch xa xỉ, tạo dựng hình ảnh gắn bó và ổn định sau nhiều biến động.

Nhưng khi bước vào công việc huấn luyện, Carroll buộc phải thay đổi. Vai trò HLV đòi hỏi sự tập trung cao, kỷ luật và trách nhiệm lớn hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải hạn chế lối sống gắn liền với mối quan hệ chỉ riêng 2 người.

Nguồn tin thân cận cho rằng đây có thể là thử thách lớn với Carroll và Lou. Việc từng gắn kết thông qua những chuyến đi giờ đây có nguy cơ bị gián đoạn, trong khi áp lực công việc và kỳ vọng từ CLB ngày càng gia tăng.

Không chỉ đối mặt thách thức trên sân cỏ, Carroll còn vướng vào vấn đề pháp lý. Anh bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm tiếp xúc với vợ cũ Billi Mucklow và dự kiến ra tòa vào tháng 1 năm sau. Vụ việc này tiếp tục tạo thêm áp lực cho cuộc sống cá nhân vốn nhiều biến động.

Carroll đứng trước ngã rẽ đầy thử thách giữa công việc và đời tư.

Trước đó, mối quan hệ giữa Carroll và Lou cũng không ít lần trải qua sóng gió. Những tranh cãi trong chuyến du lịch tại Mykonos, Hy Lạp từng khiến cả 2 tạm thời chia tay, trước khi tái hợp. Tuy vậy, họ vẫn duy trì sự gắn bó, thể hiện qua những lần xuất hiện cùng nhau gần đây.

Carroll cũng có những thay đổi cá nhân, như việc từ bỏ rượu trong dịp Giáng sinh để ổn định cuộc sống. Đây được xem là nỗ lực nhằm giữ cân bằng giữa sự nghiệp và tình cảm.

Ở tuổi 37, Carroll đứng trước 2 thử thách lớn. Một bên là cơ hội làm lại sự nghiệp trong vai trò mới. Bên còn lại là duy trì sự ổn định trong đời sống cá nhân.

Bị bắt tại sân bay, Andy Carroll nguy cơ ngồi tù

Andy Carroll đối mặt án tù vì vi phạm lệnh cấm tiếp xúc, đồng thời bị bắt ngay tại sân bay khi trở về Anh hồi tháng 4 vừa qua.

13:40 28/12/2025

Đào Trần

