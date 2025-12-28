Bị bắt tại sân bay, Andy Carroll nguy cơ ngồi tù

Andy Carroll đối mặt án tù vì vi phạm lệnh cấm tiếp xúc, đồng thời bị bắt ngay tại sân bay khi trở về Anh hồi tháng 4 vừa qua.

Carroll bị bắt hồi tháng 4 và nay danh tính mới được công bố.

Cựu tiền đạo Newcastle, Liverpool và tuyển Anh dự kiến sẽ ra hầu tòa vào thứ ba tới. Chi tiết cụ thể của vụ việc chưa được công bố, đồng thời danh tính người được bảo vệ được giữ kín theo quy định của pháp luật. Thông tin từ cảnh sát cho hay Carroll bị bắt giữ vào tháng 4, với cáo buộc vi phạm lệnh cấm được cho là xảy ra từ tháng 3.

Trước đó, The Sun đưa tin về một cựu ngôi sao Premier League bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay trước sự chứng kiến của nhiều hành khách khác. Khi danh tính được cơ quan chức năng xác nhận, người đó được xác định là Carroll. Vụ việc xảy ra sau khi tiền đạo này hạ cánh xuống sân bay Stansted, trên chuyến bay từ Pháp trở về Anh.

Cảnh sát Essex cho biết trong thông cáo: "Một người đàn ông bị truy tố vì vi phạm lệnh cấm tiếp xúc. Andrew Carroll, 36 tuổi, trú tại Epping, bị bắt vào ngày 27/4. Các cáo buộc liên quan đến một sự việc xảy ra trong tháng 3. Bị can sẽ ra hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Chelmsford vào ngày 30/12".

Lệnh cấm tiếp xúc là biện pháp bảo vệ do tòa án dân sự ban hành, nhằm ngăn một cá nhân tiếp cận hoặc liên lạc với một người khác hay một địa điểm cụ thể. Trong trường hợp vi phạm, người liên quan có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự và mức án tù lên tới 5 năm, tùy theo tính chất vụ việc.

Carroll hiện hẹn hò với bạn gái Lou Teasdale.

Nguồn tin tiết lộ sự việc được phát hiện khi Carroll làm thủ tục kiểm soát hộ chiếu tại sân bay Stansted, buộc lực lượng biên phòng phải gọi cảnh sát can thiệp. "Anh ta bị thẩm vấn rồi bị đưa đi, khiến khu vực sân bay náo loạn vì có rất đông hành khách chứng kiến", nguồn tin cho hay.

Ngôi sao 36 tuổi sở hữu khối tài sản khoảng 25 triệu bảng. Hè vừa qua, anh trở lại Anh sau khi rời Bordeaux để đầu quân cho CLB Dagenham & Redbridge tại National League South. Trong sự nghiệp, Carroll từng hưởng mức lương 80.000 bảng/tuần và tiêu tốn của Liverpool mức phí 35 triệu bảng năm 2011. Anh cũng khoác áo West Ham, Reading, West Brom và có 9 lần ra sân cho đội tuyển Anh.

Về đời sống cá nhân, Carroll kết hôn với ngôi sao truyền hình Billi Mucklow năm 2022 nhưng hai năm sau thông báo ly hôn. Họ có ba người con chung, bên cạnh hai người con riêng của Carroll từ mối quan hệ trước. Từ năm 2024, anh được cho là hẹn hò với nhà tạo mẫu tóc Lou Teasdale.