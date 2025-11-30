Andy Carroll gây kinh ngạc

Tiền đạo Andy Carroll lập hat-trick ngoạn mục ở giải hạng Sáu nước Anh, mang về chiến thắng cho Dagenham & Redbridge ở trận đấu hôm 29/11.

Carroll tỏa sáng ở giải hạng Sáu nước Anh.

Trong vòng 31 phút, Carroll lập cú hat-trick đầu tiên trong màu áo Dagenham & Redbridge, góp phần quan trọng vào chiến thắng đậm 5-0 trước AFC Totton. Những pha lập công này giúp Carroll nâng tổng số bàn thắng mùa này lên con số sáu. Chia sẻ sau trận, anh hào hứng cho biết: “Rất vui với hat-trick và ba điểm. Một chiến thắng tuyệt vời, hãy tiếp tục tiến lên”.

Người hâm mộ cũng bày tỏ sự phấn khích trước phong độ hồi sinh của Carroll. Một tài khoản viết: “Chỉ có một Andy Carroll. Thật mừng khi thấy anh ấy tận hưởng bóng đá trở lại”. Một người khác nhận xét: “Vẫn chơi bóng vì đam mê và vừa ghi hat-trick ở hạng Sáu, thật đáng kinh ngạc”.

Chiến thắng trước Totton giúp Dagenham & Redbridge leo lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Đội đang áp sát nhóm dự play-off, với mục tiêu chiếm lấy vị trí thứ 7 của Dorking Wanderers.

Sau khi chia tay Bordeaux, Carroll trở lại Anh khoác áo Dagenham & Redbridge để được ở gần gia đình. Theo Sky Sports, cựu tuyển thủ "Tam sư" không chỉ thi đấu mà còn nắm giữ một phần cổ phần của CLB.

Ở giai đoạn đỉnh cao, Carroll từng khiến Liverpool chi ra tới 35 triệu bảng để đưa anh về từ Newcastle vào năm 2011. Về đời tư, Carroll có năm người con, ba với bạn gái lâu năm Billi Mucklow và hai con riêng từ mối quan hệ trước đó. Hiện tại, anh đang hẹn hò với chuyên gia trang điểm Lou Teasdale.

Đội trẻ MU huỷ diệt Liverpool 7-0 Tối 29/11 (giờ Hà Nội), JJ Gabriel lập hat-trick giúp U18 MU đè bẹp U18 Liverpool tới 7 bàn không gỡ thuộc giải Premier League lứa trẻ.