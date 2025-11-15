Ngã rẽ của cô gái gây rối chung kết Champions League 2019

Từ cô gái từng làm cả thế giới sửng sốt khi lao xuống sân ở trận chung kết Champions League 2019, Kinsey Wolanski giờ bước sang một chương hoàn toàn khác của cuộc đời.

Khoảnh khắc gây chấn động của Wolanski năm 2019.

Wolanski nổi tiếng toàn cầu chỉ trong vài giây khi chạy vào sân Wanda Metropolitano trong bộ áo tắm táo bạo để quảng bá trang web của bạn trai thời điểm đó - Youtuber Vitaly Zdorovetskiy. Cô bị áp giải khỏi sân, ngồi tù 5 giờ nhưng đổi lại, tài khoản Instagram tăng từ 300.000 lên hơn 2 triệu lượt theo dõi. Một cú nổ truyền thông đúng nghĩa.

Năm năm sau, cuộc sống của Wolanski thay đổi hoàn toàn. Cô tiếp tục theo đuổi đam mê mạo hiểm với môn nhảy dù chuyên nghiệp, trở thành phi công máy bay lẫn trực thăng, thậm chí từng gãy mắt cá chân trong một lần hạ cánh lỗi năm 2020.

Để có được tấm bằng lái, Wolanski phải hoàn thành 112 giờ bay, vượt qua 3 kỳ thi gồm lý thuyết, vấn đáp và kiểm tra trên không với hành trình kéo dài 18 tháng. Giờ đây, cô thường xuyên lái chiếc Piper Archer của mình, tự quay video vừa bay vừa chia sẻ trải nghiệm với gần 4 triệu người theo dõi.

Sau khi chia tay Vitaly - mối quan hệ rạn nứt vì danh tiếng đến quá nhanh, Wolanski đang hẹn hò với influencer thể hình Vince Sant. Cả hai lập tài khoản chung và Sant thường xuất hiện bên cạnh cô trong những chuyến bay riêng.

Không chỉ chinh phục bầu trời, Kinsey còn bước vào môi trường truyền hình thể thao Mỹ. Cô dẫn nội dung NFL, xuất hiện cùng sao bóng bầu dục James Cook, trò chuyện với các nhân vật từ MLB, UFC đến WWE, và góp mặt trong chương trình Arena Gridiron cùng cựu sao NBA Gilbert Arenas.

Wolanski hiện có niềm đam mê to lớn với bầu trời.

Nhìn lại khoảnh khắc trở thành hiện tượng toàn cầu, Wolanski thẳng thắn chia sẻ: "Lúc ra khỏi đồn cảnh sát, tôi từ 300.000 lên hơn hai triệu follow. Điều đó không thể mua bằng tiền. Đột nhiên tôi nổi tiếng khắp thế giới và công việc đổ về liên tục. Nó chỉ là một chút vui thôi, tôi chẳng nghĩ mình làm hại ai cả".

"Từ một pha chạy vào sân gây chấn động, Wolanski biến 15 phút nổi tiếng thành bàn đạp để tái thiết sự nghiệp, lần này là một cuộc đời trên bầu trời, không còn gắn với sự táo bạo mà với chính nỗ lực và đam mê của cô", The Sun viết.

Trở lại năm 2019, Wolanski bị nhà chức trách phạt 15.000 euro cho hành động phá rối trên sân Wanda Metropolitano. Tuy nhiên, số tiền không thấm vào đâu khi trang web của Wolanski và bạn trai cũ thu về hơn 3 triệu euro sau ít phút cô gái tóc vàng xuất hiện trên sóng truyền hình toàn thế giới.

Theo phân tích, hành động của cô đem về giá trị gần 4 triệu USD . Trong khi đó, chuyên gia Darren Rovell cho hay: " 3,97 triệu USD là số tiền một tổ chức phải trả để có thời lượng quảng cáo tương đương thời gian cô Kinsey phá rối trong trận chung kết Champions League".

Trên sân Wanda Metropolitano, Liverpool đả bại Tottenham với tỷ số 2-0 nhưng Wolanski mới là tâm điểm sau trận.