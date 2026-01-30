Nga lên tiếng về việc Nhà Trắng treo ảnh có Tổng thống Putin

Đặc phái viên của Điện Kremlin viết rằng “một bức ảnh nói lên ngàn lời”, sau khi bức ảnh được treo ở vị trí cao hơn cả ảnh cháu gái của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong Nhà Trắng.

Theo các nguồn tin báo chí Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã cho treo một bức ảnh chụp cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay trong Nhà Trắng - động thái được cho là sẽ khiến nhiều đồng minh của Washington không khỏi bất ngờ, thậm chí lo ngại.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hai nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska hồi tháng 8 năm ngoái, được đặt phía trên một bức ảnh khác chụp ông Trump cùng một người cháu của mình.

Bức ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin chụp chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump được treo tại Nhà Trắng. Ảnh: CNP.

Theo phóng viên Nhà Trắng Elizabeth Landers của PBS News, bức ảnh được treo tại khu tiền sảnh nối giữa Cánh Tây và khu nhà ở của tổng thống. Bà Landers đã chia sẻ hình ảnh này trên mạng xã hội X.

Động thái trên nhanh chóng nhận được lời khen ngợi từ ông Kirill Dmitriev, một trong những nhà đàm phán chủ chốt của Nga, người từng nhiều lần gặp đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff cũng như con rể của tổng thống Mỹ, Jared Kushner.

“Tốt”, ông Dmitriev bình luận ngắn gọn, kèm theo câu nói: “Một bức ảnh đáng giá ngàn lời”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tán đồng với sự xuất hiện của bức ảnh tại địa chỉ quyền lực 1600 Đại lộ Pennsylvania. Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner, đại diện bang Virginia, chỉ trích gay gắt cách sắp xếp này.

“Đặt Putin cao hơn người dân Mỹ và cả gia đình của chính mình. Gần như quá lộ liễu”, ông Warner viết trên mạng xã hội.

Tại châu Âu, nghị sĩ Estonia Marko Mihkelson bày tỏ lo ngại sâu sắc về thông điệp mà việc trưng bày bức ảnh dường như gửi đi, đặc biệt trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

Trong phản hồi gửi tới Guardian khi được hỏi vì sao bức ảnh này được lựa chọn trưng bày vào thời điểm hiện nay, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết “Hội nghị Thượng đỉnh Alaska là một khoảnh khắc lịch sử, góp phần đưa Ukraine và Nga tiến gần hơn tới một thỏa thuận”.

Người phát ngôn này nhấn mạnh đây chỉ là một trong nhiều dấu ấn mà Tổng thống Donald Trump muốn làm nổi bật tại Nhà Trắng, nơi các bức ảnh thường xuyên được thay đổi nhằm phản ánh các chuyến công du và hoạt động đối ngoại của tổng thống.

Một quan chức Nhà Trắng khác cũng khẳng định việc treo ảnh về các cuộc gặp và sự kiện công khai của tổng thống trong khuôn viên Nhà Trắng là điều bình thường. Theo vị này, tại đây còn có nhiều hình ảnh ghi lại các cuộc gặp của ông Trump với những nhà lãnh đạo thế giới khác, và toàn bộ hệ thống ảnh trưng bày luôn được cập nhật, luân phiên thay đổi theo thời gian.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin tại Anchorage ngày 15/8 năm ngoái là lần tiếp xúc đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ và Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine cách đây 4 năm.

TT Trump - Putin ngồi chung xe The Beast tới địa điểm họp Sau khi xuống máy bay, hai nhà lãnh đạo trao nhau cái bắt tay thân thiện trên thảm đỏ tại đường băng. Tổng thống Nga Vladimir Putin bước lên chiếc xe bọc thép The Beast của Tổng thống Mỹ Donald Trump để cùng di chuyển tới địa điểm tổ chức hội đàm.

Tại Moscow, cuộc gặp được xem là một thắng lợi ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo trao nhau hai cái bắt tay thân mật, còn ông Putin được tiếp đón như một đồng minh thân cận.

Trong một khoảnh khắc dường như không có trong kịch bản, Tổng thống Nga đã chọn ngồi chung chiếc limousine bọc thép “The Beast” của ông Trump thay vì sử dụng xe riêng. Hình ảnh ghi lại cho thấy ông Putin ngồi ở hàng ghế sau và cười lớn khi rời căn cứ không quân.

Thậm chí, đầu tuần này, Điện Kremlin cho biết cuộc gặp Trump - Putin sẽ được đưa vào các phiên bản mới của sách giáo khoa lịch sử tại Nga, bắt đầu từ năm học tới, theo tờ The Times.