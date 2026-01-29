Nga tuyên bố bảo đảm an toàn cho ông Zelensky sang gặp ông Putin

Trợ lý của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nói rằng nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky có thể tới Moskva nếu ông sẵn sàng gặp ông Putin, đồng thời khẳng Moskva sẽ bảo đảm an toàn cho ông.

Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 28/1, theo giờ địa phương, cho biết bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha liên quan đến việc Tổng thống Volodymyr Zelensky sẵn sàng gặp Tổng thống Vladimir Putin, Trợ lý của nhà lãnh đạo Liên bang Nga là ông Yuri Ushakov nói rằng vấn đề này “không mới” đối với Điện Kremlin.

Theo ông Ushakov, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể tới Moskva nếu ông sẵn sàng gặp Tổng thống Putin, đồng thời khẳng định Liên bang Nga sẽ bảo đảm an toàn cho nhà lãnh đạo Ukraine.

Những phát biểu của ông Ushakov về khả năng diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình được công bố ngày 28/1, trên kênh Rossiya TV của nhà báo Pavel Zarubin.

Bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha rằng Zelensky sẵn sàng gặp Putin, ông Ushakov nói rằng đây “không phải là vấn đề mới” đối với Điện Kremlin.

Theo ông Ushakov, khả năng tổ chức một cuộc gặp với ông Zelensky đã được thảo luận nhiều lần trong các cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Ushakov khẳng định Liên bang Nga “chưa bao giờ từ chối và hiện nay cũng không từ chối” hình thức đàm phán hòa bình này.

Ông Ushakov nói: “Điều quan trọng nhất là các cuộc tiếp xúc này phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và tập trung vào việc đạt được những kết quả tích cực cụ thể”, đồng thời cho biết ông Putin đã nhiều lần nói với các nhà báo rằng nếu ông Zelensky sẵn sàng cho một cuộc gặp, Liên bang Nga sẽ mời ông tới Moskva và bảo đảm an ninh cũng như các điều kiện làm việc cần thiết.

Trong một cuộc phỏng vấn với European Pravda công bố ngày 27/1, Ngoại trưởng Sybiha cho biết Tổng thống Zelensky sẵn sàng gặp ông Putin.

Ngoại trưởng Sybiha với European Pravda rằng quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và các vấn đề lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh, bổ sung rằng chính việc giải quyết những câu hỏi này là lý do Tổng thống Zelensky sẵn sàng gặp ông Putin.

Những phát biểu trên được đưa ra sau vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Ukraine và Liên bang Nga diễn ra vào tuần trước trong khuôn khổ một sáng kiến hòa bình do Mỹ dẫn dắt. Các cuộc thương lượng bao gồm hai ngày thảo luận kín theo hình thức ba bên giữa Ukraine, Liên bang Nga và Mỹ tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo nhiều hãng truyền thông, vòng đàm phán ba bên tiếp theo dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra tại đây trong tuần này, có thể là vào ngày 1/2 tới.

Ông Zelensky mô tả các cuộc đàm phán là “mang tính xây dựng”, trong khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vẫn còn “rất nhiều việc phải làm” và bầu không khí còn xa mới thân thiện - điều khó có thể khác trong giai đoạn hiện nay.

Theo Ngoại trưởng Sybiha, các cuộc đàm phán cũng tập trung sâu vào các tham số của một lệnh ngừng bắn tiềm năng, cũng như các cơ chế giám sát hoặc xác minh việc thực thi.

Bình luận về sự khác biệt giữa các cuộc đàm phán hiện tại và các vòng trước, ông Sybiha nói rằng các cuộc thương lượng vẫn rất phức tạp, nhưng lưu ý đã có sự thay đổi về chất trong thành phần phái đoàn Liên bang Nga.

Ông Sybiha cho biết lần này những người tham gia đã khác, các cuộc thảo luận tập trung hơn và không còn các bài giảng về lịch sử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đưa ra đánh giá tích cực về các cuộc đàm phán Nga-Ukraine, nói với các nhà báo rằng “những điều rất tốt đẹp đang diễn ra” trong quan hệ giữa Kyiv và Moskva.

Đáng chú ý, vào cuối tháng 8/2025, Tổng thống Putin được cho là đã đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với ông Zelensky tại Moskva trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Theo kênh BFMTV, một nguồn tin giấu tên nói với hãng tin AFP của Pháp rằng ông Putin đã “nhắc đến” Moskva như một địa điểm có thể trong cuộc gặp này.

Khi đó, ông Zelensky đang có mặt tại Nhà Trắng cùng với một số lãnh đạo châu Âu, được cho là đã bác bỏ ý tưởng này.

Phát biểu sau đó trên kênh truyền hình BFI của Pháp, Tổng thống nước này, ông Emmanuel Macron nói rằng hội nghị thượng đỉnh giữa Liên bang Nga và Ukraine được đề xuất nên được tổ chức tại một quốc gia trung lập, gợi ý rằng đó có thể là Thụy Sĩ - cụ thể là Geneva - hoặc một địa điểm khác.

Về phần mình, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis nói rằng Thụy Sĩ “hơn cả sẵn sàng” để đăng cai các cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Liên bang Nga và Ukraine.

Báo the Kyiv Post của Ukraine tối 28/1, theo giờ địa phương, cho biết trong phát biểu cùng ngày tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ không tham gia vòng đàm phán tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine

Ông Rubio cho biết: “(Liên bang Nga và Ukraine) sẽ tiếp tục các cuộc trao đổi trong tuần này. Theo hướng đó, là các cuộc đàm phán song phương. Có thể sẽ có sự hiện diện của Mỹ, nhưng sẽ không phải là các ông Steve và Jared”.

Ông Rubio cũng nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng quy chế tương lai của Donetsk vẫn là trở ngại chính đối với việc đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Kyiv và Moskva.

Ông Rubio cho biết: “Vấn đề còn lại duy nhất… là yêu sách lãnh thổ đối với Donetsk. Hiện đang có những nỗ lực tích cực nhằm xem liệu quan điểm của hai bên về vấn đề này có thể được dung hòa hay không”, đồng thời nhấn mạnh: “Đó vẫn là một cây cầu chúng ta chưa bắc qua. Vẫn còn một khoảng cách, nhưng ít nhất chúng ta đã thu hẹp được phạm vi vấn đề xuống còn một điểm trung tâm, và đó có lẽ sẽ là điểm rất khó”.

Ngoại trưởng Mỹ chỉ ra rằng vấn đề này sẽ “rất khó”, đặc biệt là đối với Ukraine.

Ông Rubio nói: “Sẽ dễ hơn cho các bên liên quan tìm được sự linh hoạt trong một số vấn đề nếu chúng không bị đem ra thảo luận công khai liên tục, bởi điều đó tạo ra áp lực chính trị nội bộ cho cả hai phía, như các bạn có thể hình dung ở Ukraine, chỉ riêng ý niệm rằng bạn sẽ cân nhắc một sự thay đổi về lãnh thổ”.

Phát biểu của Ngoại trưởng Rubio được đưa ra trong bối cảnh cuộc đàm phán ba bên đầu tiên giữa Liên bang Nga, Ukraine và Mỹ dưới sự dẫn dắt của Washington đã kết thúc tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và chuẩn bị diễn ra vòng đàm phán tiếp theo.