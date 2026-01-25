Truyền thông Mỹ: TT Putin và TT Zelensky có thể gặp mặt trực tiếp

Một số quan chức Mỹ cho biết một cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin có thể diễn ra trong thời gian tới.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky có thể gặp nhau trong thời gian tới. Ảnh: Axios

Tờ Axios dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết, cuộc gặp giữa phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine ở Abu Dhabi là một bước quan trọng hướng tới giai đoạn đàm phán tiếp theo.

"Chúng ta đang rất gần một cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky", một quan chức Mỹ cho biết.

Một quan chức khác nói rằng, nếu cuộc họp ba bên tiếp theo tại Abu Dhabi thành công hơn, điều này có thể dẫn đến việc tổ chức các cuộc đàm phán tại Kyiv hoặc Moscow.

"Chúng tôi cho rằng những cuộc gặp đó cần phải diễn ra trước cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo. Chúng tôi nghĩ rằng cuộc gặp đó không còn xa. Nếu chúng ta tiếp tục đi theo con đường hiện tại, chúng ta sẽ đến được đó", quan chức Mỹ nói thêm.

Theo Axios, vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Mỹ, Ukraine và Nga dự kiến diễn ra vào ngày 1/2, và một lần nữa được tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Phái đoàn từ Ukraine, Mỹ và Nga đã có cuộc đàm phán kéo dài hai ngày (23 và 24/1) tại Abu Dhabi. Các quan chức Mỹ mô tả cuộc đàm phán là hiệu quả, đồng thời cho biết cả Nga và Ukraine đều nhất trí về các cuộc đàm phán ba bên, cho thấy họ tin rằng có thể đạt được tiến triển.

Theo nguồn tin từ RBC-Ukraine, vòng đầu tiên diễn ra hôm thứ Sáu (23/1) đóng vai trò là phiên họp giới thiệu, trong khi vòng thứ hai diễn ra hôm thứ Bảy (24/1) các bên đã gặp nhau theo hình thức mở rộng và sau đó chia thành hai nhóm nhỏ: một nhóm chính trị và một nhóm quân sự.

Nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán trong khuôn khổ quân sự đã đạt được tiến triển đáng kể, trong khi các quyết định về vấn đề lãnh thổ vẫn chưa được đưa ra.

"Nhóm quân sự đã đạt được tiến triển. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc liệu có cần thiết phải rút quân hay không, làm thế nào để giám sát lệnh ngừng bắn, làm thế nào để thực hiện việc chấm dứt các hành động quân sự, việc thành lập một trung tâm giám sát và phối hợp các vấn đề ngừng bắn và những quốc gia nào có thể được đại diện tại đó", RBC-Ukraine viết.

Theo nguồn tin, nhóm quân sự đã nhất trí chuẩn bị các đề xuất từ mỗi bên về những bước tiếp theo hướng tới lệnh ngừng bắn trong vòng một tuần, trước cuộc họp tiếp theo.