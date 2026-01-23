Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump gửi thông điệp tới ông Putin sau cuộc gặp với TT Ukraine

  • Thứ sáu, 23/1/2026 06:21 (GMT+7)
Tổng thống Trump cho biết, cuộc gặp của ông với Tổng thống Zelensky tại Davos đã diễn ra rất tốt đẹp và ông gửi thông điệp tới Tổng thống Nga Putin là xung đột ở Ukraine phải chấm dứt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cuộc gặp của ông với Tổng thống Zelensky tại Davos, Thuỵ Sĩ, đã diễn ra rất tốt đẹp. Ảnh: Reuters

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, cuộc gặp đã diễn ra tốt đẹp và các đặc phái viên của Mỹ sẽ có một cuộc gặp khác với tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow trong ngày mai.

Ông Trump khẳng định, ai cũng muốn xung đột kết thúc. Theo thông tin từ Nhà Trắng công bố, ông Trump và ông Zelensky đã thảo luận khoảng 1 giờ đồng hồ tại Davos chủ yếu xoay quanh việc đảm bảo an ninh và tái thiết hậu chiến cho Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông đã có một cuộc thảo luận rất hiệu quả và có ý nghĩa với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai bên đã thảo luận về việc cung cấp hệ thống phòng không, các gói kích thích kinh thế cho Kyiv.

Ông Zelensky cho biết thêm, Mỹ và Ukraine có một số vướng mắc về các gói kích thích kinh tế vì vậy hai bên đã gặp nhau bên lề Davos. Hiện tại, các thoả thuận liên quan tới kinh tế giữa Mỹ và Ukraine đã hoàn thành khoảng 90%.

Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine tiết lộ, dự kiến vào cuối tuần này, lần đầu tiên sẽ có cuộc gặp 3 bên giữa các quan chức cấp cao của Mỹ, Nga và Ukraine. Cuộc gặp sẽ diễn ra tại Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) nhằm tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua.

