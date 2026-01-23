Ông Putin nhất trí với Mỹ về bước tiếp theo ở Ukraine trừ một vấn đề

Nga cho biết nước này sẽ tiến hành các cuộc trao đổi an ninh với Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi ngày 23/1, song cảnh báo rằng một nền hòa bình lâu dài sẽ không thể duy trì trừ khi các vấn đề về lãnh thổ được giải quyết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết các cuộc gặp tới đêm muộn giữa Tổng thống Vladimir Putin và 3 đặc phái viên Mỹ đã diễn ra "thực chất, mang tính xây dựng và rất thẳng thắn".

Theo ông, Đô đốc Nga Igor Kostyukov sẽ dẫn đầu phái đoàn Moscow trong các cuộc trao đổi an ninh 3 bên và đặc phái viên về đầu tư Kirill Dmitriev sẽ trao đổi riêng các vấn đề kinh tế với Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump - ông Steve Witkoff. Tuy nhiên, khi phác thảo các bước đi tiếp theo, ông Ushakov không coi đây là một đột phá lớn.

"Quan trọng nhất là trong những cuộc trao đổi giữa Tổng thống của chúng tôi với phía Mỹ, một điều được nhắc đi nhắc lại là nếu không giải quyết được vấn đề lãnh thổ theo hình thức đã được nhất trí tại Anchorage, sẽ không có hy vọng đạt được thỏa thuận lâu dài", ông Ushakov cho hay khi nhắc đến Hội nghị Thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin tại Alaska hồi tháng 8/2025.

Quan chức Nga cũng cho biết Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga "thực sự quan tâm" đến giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, theo ông: “Cho đến khi điều này đạt được, Nga sẽ tiếp tục kiên trì theo đuổi các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Điều này đặc biệt đúng trên chiến trường, nơi lực lượng Nga đang nắm thế chủ động chiến lược".

Ukraine đang trải qua mùa đông khắc nghiệt nhất trong cuộc xung đột khi Nga tăng cường tấn công tên lửa và UAV nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Kyiv cho rằng đây là bằng chứng cho thấy Moscow không thực sự quan tâm đến hòa bình và các bước tiến của Nga đều phải trả giá nhất định.

Về phía Nga, Tổng thống Putin, ông Ushakov và ông Dmitriev trực tiếp tham gia các cuộc trao đổi. Phía Mỹ gồm ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Trump, cùng với ông Josh Gruenbaum, người vừa được ông Trump bổ nhiệm làm cố vấn cấp cao cho Hội đồng Hòa bình của mình, cơ quan có nhiệm vụ tìm giải pháp cho các xung đột trên thế giới.

Các cuộc đàm phán là bước đi mới nhất trong nỗ lực của ông Trump nhằm đưa cuộc xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến II đi tới hồi kết. Ngày 21/1, ông Trump cho biết, sẽ thật "thiếu khôn ngoan" nếu Tổng thống Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky không thể ngồi lại với nhau và đạt được một thỏa thuận.

Tổng thống Putin chủ trì một cuộc họp ở Moscow ngày 29/12/2025. Ảnh: Reuters

Trước thềm các cuộc đàm phán tại Moscow, ông Witkoff tỏ ra lạc quan khi cho rằng nhiều tháng thương lượng cuối cùng đã thu hẹp lại chỉ còn một vấn đề then chốt. Ông không nêu rõ đó là vấn đề gì, song vấn đề trọng tâm về lãnh thổ mà ông Ushkov đề cập không khiến nhiều người bất ngờ.



Một trở ngại lớn là yêu cầu của ông Putin buộc Ukraine phải từ bỏ 20% phần lãnh thổ mà phía Kyiv còn kiểm soát tại khu vực Donetsk ở miền Đông.

Tổng thống Zelensky đã từ chối nhượng bộ lãnh thổ mà Ukraine đã bảo vệ thành công với cái giá rất đắt trong nhiều năm xung đột tiêu hao. Nga cũng yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và phản đối sự hiện diện của lực lượng NATO trên lãnh thổ Ukraine sau một thỏa thuận hòa bình.

Sau cuộc gặp với ông Trump tại Thụy Sĩ hôm 22/1, Tổng thống Zelensky cho biết các điều khoản về bảo đảm an ninh cho Ukraine đã được hoàn tất, song vấn đề lãnh thổ vẫn chưa có lời giải.

Ông Ushakov đánh giá cao vai trò của phía Mỹ trong việc sắp xếp cuộc họp an ninh ba bên tại Abu Dhabi vào 23/1.

“Phải thừa nhận rằng phía Mỹ đã tiến hành rất nhiều công việc chuẩn bị và họ kỳ vọng cuộc gặp này sẽ thành công, qua đó mở ra triển vọng tiến triển trên toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt xung đột và đạt được một thỏa thuận hòa bình", ông Ushakov nói.