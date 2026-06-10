Neymar sáng cửa tái xuất ngay trận mở màn World Cup

Siêu sao của tuyển Brazil đang hồi phục nhanh hơn dự kiến và có thể kịp góp mặt ở trận gặp Morocco thay vì phải chờ đến cuộc đối đầu Haiti như kế hoạch ban đầu.

Neymar vẫn là cái tên đáng chú ý nhất của tuyển Brazil.

Tuyển Brazil đón nhận tin vui ngay trước thềm World Cup 2026. Theo The Touchline, tiền đạo 34 tuổi đang hồi phục tích cực và có khả năng đạt trạng thái thể lực tốt nhất để ra sân ở trận mở màn gặp Morocco.

Trước đó, ban huấn luyện Brazil tỏ ra thận trọng với tình hình của Neymar. Kế hoạch ban đầu là để chân sút này hướng đến trận đấu thứ hai của vòng bảng gặp Haiti, qua đó có thêm thời gian hoàn tất quá trình hồi phục và tránh mọi rủi ro không cần thiết.

Tuy nhiên, diễn biến trong những ngày gần đây cho thấy quá trình phục hồi của Neymar đang diễn ra thuận lợi hơn dự kiến. Điều đó mở ra khả năng anh có thể sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên của Selecao tại giải đấu năm nay.

Thông tin này chắc chắn sẽ mang lại sự phấn khích cho người hâm mộ Brazil. Neymar vẫn được xem là gương mặt giàu kinh nghiệm bậc nhất trong đội hình hiện tại và là cầu thủ có khả năng tạo ra khác biệt ở những thời điểm quan trọng.

Dù vậy, quyết định cuối cùng vẫn sẽ phụ thuộc vào đánh giá của đội ngũ y tế cũng như ban huấn luyện. Brazil không muốn mạo hiểm với tình trạng của ngôi sao số một, nhất là khi hành trình tại World Cup còn rất dài phía trước.

Nếu Neymar kịp trở lại ở cuộc chạm trán Morocco, đó sẽ là cú hích đáng kể cho tham vọng của đội bóng Nam Mỹ. Sự hiện diện của anh không chỉ tăng thêm chất lượng cho hàng công mà còn giúp Brazil sở hữu một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới.

Trong lúc này, người hâm mộ ''Selecao'' vẫn chờ đợi những tín hiệu tích cực tiếp theo, với hy vọng được chứng kiến Neymar xuất hiện ngay từ trận đấu đầu tiên của Brazil tại World Cup 2026.

Tập luyện như này, Brazil chưa đá đã tổn thất lực lượng Casemiro có tình huống vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Endrick trong buổi tập của tuyển Brazil hôm 4/6.