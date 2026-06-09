Blatter công kích Infantino trước thềm World Cup 2026

Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cho rằng World Cup 2026 có quá nhiều đội tham dự, đồng thời tiếp tục chỉ trích người kế nhiệm Gianni Infantino.

Chủ tịch FIFA đương nhiệm, ông Gianni Infantino.

Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter lại gây chú ý với những phát biểu thẳng thắn nhắm vào người kế nhiệm Gianni Infantino.

Trong cuộc phỏng vấn với SRF, nhà quản lý bóng đá người Thụy Sĩ, nay đã 90 tuổi, bày tỏ sự hoài nghi về quyết định mở rộng World Cup từ 32 lên 48 đội tuyển.

"48 đội là quá nhiều", Blatter nhận xét. "Nếu vậy chẳng khác nào một giải Grand Slam có tới 128 tay vợt tham dự. Tuy nhiên, hãy cứ để giải đấu diễn ra rồi xem mô hình này có thực sự hiệu quả hay không".

Những năm gần đây, Blatter nhiều lần công khai chỉ trích cách điều hành FIFA dưới thời Infantino. Trong lần xuất hiện mới nhất, ông tiếp tục cho rằng người kế nhiệm đã đưa tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới đi theo hướng chính trị.

"Theo quan điểm của tôi, ông ấy không tốt cho bóng đá. FIFA đã bị chính trị hóa. Thậm chí bây giờ FIFA còn trao giải thưởng hòa bình cho Tổng thống Mỹ. Đó không phải sứ mệnh của FIFA", Blatter nhấn mạnh.

World Cup 2026 đến thời điểm hiện tại đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều xung quanh khâu tổ chức.

Cựu Chủ tịch FIFA cho rằng nhiệm vụ của tổ chức này là góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thông qua bóng đá, thay vì tham gia vào những hoạt động mang tính chính trị hoặc biểu tượng bên ngoài sân cỏ.

Đáng chú ý, mối quan hệ giữa Blatter và Infantino từng khá tốt sau cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA năm 2016. Tuy nhiên, theo lời Blatter, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn.

"Về cơ bản, chúng tôi đã đường ai nấy đi", cựu lãnh đạo FIFA thẳng thắn chia sẻ.

Blatter kể rằng Infantino từng nhiều lần đến căn hộ của ông ở Zurich sau khi đắc cử. Hai người cùng uống rượu vang và trò chuyện như những người đồng hương thân thiết. Khi đó, Infantino còn hứa giúp ông lấy lại những tài sản cá nhân còn để lại tại trụ sở FIFA sau khi bị đình chỉ chức vụ.

"Tôi gọi điện cho ông ấy nhưng được thông báo rằng mọi việc sẽ chỉ được trao đổi thông qua luật sư. Tôi đã nhận lại một số đồ đạc, nhưng không phải tất cả", Blatter cho biết.Kể từ đó, hai người chưa từng gặp lại nhau. Dù vậy, cựu Chủ tịch FIFA vẫn để ngỏ khả năng hàn gắn.

"Tôi vẫn muốn gặp ông ấy. Trước tiên là để có một cuộc nói chuyện thẳng thắn, hiểu vì sao ông ấy đột ngột cắt đứt mọi liên hệ với tôi. Sau đó, chúng tôi có thể cùng uống một ly rượu vang", Blatter kết lại.

Trong lúc World Cup 2026 chuẩn bị mở màn với diện mạo hoàn toàn mới, những lời chỉ trích của Blatter một lần nữa cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa FIFA hiện tại và người từng đứng đầu tổ chức này suốt 17 năm.

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