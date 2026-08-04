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Thể thao

Neymar lên tiếng về tin đồn giải nghệ

  • Thứ ba, 4/8/2026 18:07 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Khước từ các đồn đoán giải nghệ, Neymar tuyên bố tập trung tối đa cho Santos đến hết năm nay trước khi đưa ra những quyết định quan trọng về tương lai mình.

Phát biểu về tình hình hiện tại, ngôi sao 34 tuổi nhấn mạnh mục tiêu duy nhất của anh lúc này là cống hiến cho đội bóng chủ quản.

"Tôi không nghĩ đến việc giải nghệ. Hợp đồng của tôi với Santos còn thời hạn đến tháng 12 và tôi muốn nỗ lực hết mình vì câu lạc bộ. Sau thời điểm đó, tôi mới bắt đầu cân nhắc các lựa chọn", Neymar chia sẻ.

Dù hợp đồng sắp đáo hạn, chân sút người Brazil thừa nhận bản thân vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho tương lai. Anh cho biết mọi cánh cửa vẫn đang bỏ ngỏ, từ việc tiếp tục thi đấu, chuyển đến bến đỗ mới hay thậm chí là dừng lại.

Theo Neymar, từ nay đến tháng 12 vẫn còn nhiều thời gian để anh đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bên cạnh câu chuyện tương lai tại câu lạc bộ, ngôi sao sinh năm 1992 cũng phản hồi về những phát biểu gần đây của cha mình liên quan đến cơ hội trở lại đội tuyển Brazil.

Khi được hỏi về khả năng tái xuất trong màu áo "Selecao", Neymar trả lời một cách hóm hỉnh: "Người thi đấu trên sân không phải là bố tôi đâu!".

Dù không khẳng định chắc chắn về sự trở lại, thái độ của Neymar cho thấy anh vẫn không loại trừ bất kỳ khả năng nào đối với sự nghiệp quốc tế. Hiện tại, sự tập trung của siêu sao này vẫn dồn toàn bộ vào giai đoạn còn lại của mùa giải trong màu áo Santos.

Cú đúp của Neymar Sáng 26/7, Neymar lập cú đúp giúp Santos hòa Chapecoense với tỷ số 2-2 tại giải VĐQG Brazil.

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Huy Trưởng

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