Newcastle liên tiếp nổ 'bom tấn'

Sau thương vụ Nick Woltemade với giá kỷ lục 69 triệu bảng, Newcastle United tiếp tục đạt thỏa thuận chiêu mộ Yoane Wissa từ Brentford với giá 55 triệu bảng.

Wissa tiêu tốn của Newcastle tới 55 triệu bảng.

The Athletic xác nhận mức phí 55 triệu bảng sẽ được Newcastle trả dần, với một phần thanh toán ngay lập tức và phần còn lại được trả vào năm sau. Brenfrod cũng cài vào hợp đồng điều khoản chia sẻ lợi nhuận 25% nếu "Chích chòe" bán Wissa trong tương lai.

Thương vụ diễn ra ngay sau khi Newcastle và Liverpool hoàn tất thỏa thuận chuyển nhượng Alexander Isak. Cầu thủ người Thụy Điển sẽ gia nhập Liverpool với mức phí 130 triệu bảng, qua đó trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League.

Mùa trước, Wissa có 19 bàn thắng tại Premier League, thành tích tốt nhất kể từ khi gia nhập Brentford từ Lorient năm 2021. Tiền đạo này được đánh giá là sự bổ sung lý tưởng cho đội hình của HLV Eddie Howe với khả năng chơi linh hoạt trên hàng công.

Các chuyên gia nhận định với việc thành công chiêu mộ Woltemade và Wissa, đội bóng vùng Tyneside củng cố sức mạnh đáng kể cho hàng công, đồng thời sẵn sàng cho một mùa giải đầy thách thức phía trước.

Mức phí Woltemade và Wissa tương đối cao, nhưng là hệ quả của một thị trường chuyển nhượng ngày càng bị đẩy giá. Chưa kể Newcastle không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường lực lượng do phải chia tay Isak vào những ngày cuối cùng ở phiên chợ hè.