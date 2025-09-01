Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Newcastle liên tiếp nổ 'bom tấn'

  • Thứ hai, 1/9/2025 17:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau thương vụ Nick Woltemade với giá kỷ lục 69 triệu bảng, Newcastle United tiếp tục đạt thỏa thuận chiêu mộ Yoane Wissa từ Brentford với giá 55 triệu bảng.

Wissa tiêu tốn của Newcastle tới 55 triệu bảng.

The Athletic xác nhận mức phí 55 triệu bảng sẽ được Newcastle trả dần, với một phần thanh toán ngay lập tức và phần còn lại được trả vào năm sau. Brenfrod cũng cài vào hợp đồng điều khoản chia sẻ lợi nhuận 25% nếu "Chích chòe" bán Wissa trong tương lai.

Thương vụ diễn ra ngay sau khi Newcastle và Liverpool hoàn tất thỏa thuận chuyển nhượng Alexander Isak. Cầu thủ người Thụy Điển sẽ gia nhập Liverpool với mức phí 130 triệu bảng, qua đó trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League.

Mùa trước, Wissa có 19 bàn thắng tại Premier League, thành tích tốt nhất kể từ khi gia nhập Brentford từ Lorient năm 2021. Tiền đạo này được đánh giá là sự bổ sung lý tưởng cho đội hình của HLV Eddie Howe với khả năng chơi linh hoạt trên hàng công.

Các chuyên gia nhận định với việc thành công chiêu mộ Woltemade và Wissa, đội bóng vùng Tyneside củng cố sức mạnh đáng kể cho hàng công, đồng thời sẵn sàng cho một mùa giải đầy thách thức phía trước.

Mức phí Woltemade và Wissa tương đối cao, nhưng là hệ quả của một thị trường chuyển nhượng ngày càng bị đẩy giá. Chưa kể Newcastle không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường lực lượng do phải chia tay Isak vào những ngày cuối cùng ở phiên chợ hè.

Newcastle xuất hiện giải cứu Jackson

Newcastle một lần nữa nổi lên như một điểm đến tiềm năng cho Nicolas Jackson sau khi thương vụ sang Bayern Munich của tiền đạo này đổ vỡ.

2 giờ trước

Newcastle đồng ý bán Isak giá kỷ lục

Newcastle chấp nhận để tiền đạo Alexander Isak gia nhập Liverpool nếu nhận được đề nghị 130 triệu bảng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè này.

12 giờ trước

Liverpool nổ 'bom tấn' Isak

Sau thời gian dài đàm phán, Liverpool đạt được thỏa thuận chiêu mộ Alexander Isak với giá 130 triệu bảng.

12 giờ trước

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Newcastle nổ 'bom tấn' Wissa Newcastle Newcastle Woltemade Wissa

  • Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý