Liverpool nổ 'bom tấn' Isak

Sau thời gian dài đàm phán, Liverpool đạt được thỏa thuận chiêu mộ Alexander Isak với giá 130 triệu bảng.

Liverpool hoàn tất việc chiêu mộ Isak từ Newcastle.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận Isak sẽ gia nhập Liverpool khi Newcastle United chấp nhận mức phí chuyển nhượng 130 triệu bảng. Đây là thương vụ đắt kỷ lục trong lịch sử Premier League. Cũng trong hè 2025, chính "The Kop" thiết lập kỷ lục này khi bỏ ra 116 triệu bảng chiêu mộ Florian Wirtz từ Bayer Leverkusen.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất vào sáng 1/9. "Isak sẽ tiến hành kiểm tra y tế hôm nay và chính thức trở thành cầu thủ Liverpool sau khi đạt được thỏa thuận cá nhân từ vài tháng trước", nhà báo người Italy thông tin thêm.

Ngay từ đầu, Liverpool luôn là điểm đến mong muốn duy nhất của Isak. Tiền đạo người Thụy Điển đình công và từ chối trở lại tập luyện để gây sức ép buộc "Chích chòe" cho phép ra đi. Động thái này giúp Liverpool dễ dàng đàm phán với Newcastle.

Để thay Isak, Newcastle chiêu mộ thành công tiền đạo người Đức, Nick Woltemade từ Stuttgart với giá khoảng 69 triệu bảng. Đây cũng là thương vụ đắt nhất lịch sử chuyển nhượng sân St James' Park.

Thương vụ Isak khiến Liverpool vượt mốc mua sắm 400 triệu bảng hè này, sau các bản hợp đồng đình đám như Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Florian Wirtz hay Hugo Ekitike. Mặc dù chi lớn để mua người, Liverpool cũng thu hồi khoảng 170 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Họ cũng đàm phán để mua thêm trung vệ Marc Guehi.