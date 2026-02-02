Năm 2026, người bệnh hưởng nhiều 'đặc quyền' chưa từng có

Sang năm 2026, ngành y tế Việt Nam bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, với trọng tâm là cải cách khám chữa bệnh, chuyển đổi số, nâng chất lượng và hội nhập chuẩn quốc tế.

Ngành y tế được chuyển sang định hướng phục vụ người dân. Ảnh: Đinh Hà.

Ngày 2/2, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị giao ban công tác khám, chữa bệnh năm 2026 tại TP.HCM. Hội nghị không chỉ tổng kết những kết quả đạt được trong năm 2025 mà còn đặt ra định hướng lớn cho hệ thống khám, chữa bệnh trong giai đoạn được đánh giá là bản lề của quá trình chuyển đổi từ phục hồi hậu Covid-19 sang phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết 2025 là năm ngành y tế phải đối mặt đồng thời với nhiều cơ hội và thách thức. Sau một thời gian dài chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, hệ thống khám, chữa bệnh từng đứng trước nguy cơ quá tải, thiếu hụt nguồn lực và áp lực xã hội rất lớn.

Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và nỗ lực của toàn ngành, cùng sự phối hợp của các bộ, ngành, năm 2025 đã ghi nhận những bước tiến quan trọng, tạo nền tảng cho các định hướng cải cách sâu rộng trong năm 2026.

Thay đổi tư duy phục vụ người bệnh

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, một trong những thay đổi căn bản của ngành y tế trong giai đoạn mới là sự chuyển dịch về tư duy. Nếu trước đây, hệ thống y tế vận hành chủ yếu theo logic quản lý hành chính, thì nay trọng tâm được đặt vào phục vụ người dân, lấy người bệnh làm trung tâm của mọi hoạt động.

Ngành y tế đã chuyển từ tư duy “người dân đến với ngành y tế” sang “ngành y tế phục vụ người dân”, coi chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ và sự hài lòng của người bệnh là thước đo quan trọng trong quản lý và điều hành.

"Đây được xem là định hướng xuyên suốt trong công tác khám, chữa bệnh năm 2026 và các năm tiếp theo", bà Đào Hồng Lan nói.

Thực tế cho thấy, khi tư duy phục vụ được đặt đúng vị trí, chất lượng khám, chữa bệnh đã có những chuyển biến tích cực. Quy trình điều trị được chuẩn hóa, chi phí dịch vụ y tế ngày càng công khai, minh bạch, giúp người bệnh yên tâm hơn và giảm gánh nặng tài chính.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Năm 2025, hệ thống y tế cả nước đã đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho khoảng 200 triệu lượt người, trong đó khoảng 180 triệu lượt là khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Số lượt điều trị nội trú đạt khoảng 17 triệu lượt. Những con số này phản ánh quy mô rất lớn của hệ thống khám, chữa bệnh Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19.

Bước sang năm 2026, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tiếp tục gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc hệ thống khám, chữa bệnh theo hướng hiệu quả hơn, phân tuyến hợp lý hơn, giảm quá tải cho bệnh viện tuyến cuối và phát huy vai trò của y tế cơ sở.

Một trong những trụ cột quan trọng của định hướng ngành y tế năm 2026 là tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh vực khám, chữa bệnh. Bộ Y tế đang tập trung thể chế hóa các nghị quyết lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là các nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ.

Bên cạnh đó, nhiều đề án mang tính chiến lược đang được triển khai như đề án cấp cứu ngoại viện, đề án phát triển du lịch y tế, Chiến lược quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đây là những định hướng dài hạn, tạo khung chính sách ổn định cho hệ thống y tế phát triển đúng hướng trong giai đoạn tới.

Cải cách hành chính và phân cấp mạnh mẽ cho địa phương

Theo TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, năm 2026 được xác định là năm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế. Bộ Y tế đã cắt giảm mạnh thủ tục hành chính liên quan đến khám, chữa bệnh. Từ 106 thủ tục thuộc thẩm quyền Bộ, hiện nay chỉ còn 19 thủ tục, tương đương mức giảm 82%.

Cùng với đó là chủ trương phân cấp, phân quyền triệt để cho địa phương. Việc thẩm định danh mục kỹ thuật, quy mô hoạt động của các cơ sở y tế hiện nay chủ yếu do Sở Y tế thực hiện. Dự kiến trong thời gian tới, kể cả việc cấp mới bệnh viện cũng sẽ do địa phương đảm nhiệm, Bộ Y tế tập trung vào vai trò quản lý, kiểm tra và giám sát.

"Đây được xem là thay đổi lớn trong cách thức quản lý nhà nước về y tế, giúp giảm áp lực cho cơ quan trung ương, đồng thời tăng tính chủ động và trách nhiệm của địa phương", TS Đức cho hay.

Các thủ tục hành chính được cắt giảm, giúp người dân đăng ký khám nhanh hơn. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Một điểm nhấn quan trọng trong định hướng năm 2026 là tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Đến nay, Bộ Y tế đã ban hành hơn 120.000 danh mục kỹ thuật y học phục vụ bệnh án điện tử, tạo điều kiện kết nối, liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện.

Khoảng 30-31 triệu người dân đã có hồ sơ, sổ sức khỏe điện tử; hơn 1.200 bệnh viện, chiếm gần 70% số bệnh viện trên cả nước, đã triển khai bệnh án điện tử. Riêng năm 2025, 100% bệnh viện công lập đã áp dụng bệnh án điện tử, một cột mốc quan trọng trong hiện đại hóa y tế.

Trong năm 2026, Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện 26 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tiến tới hình thành hệ thống dữ liệu y tế đồng bộ, phục vụ quản lý sức khỏe toàn dân và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, điều trị.

Nâng cao chất lượng, hướng tới chuẩn quốc tế

TS Đức cho hay định hướng lớn khác của ngành y tế năm 2026 là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh theo chuẩn mực quốc tế. Năm 2025, Bộ Y tế đã thẩm định và chính thức hóa việc áp dụng hai bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện quốc tế là JCI và bộ tiêu chí của Úc.

Điểm chất lượng bệnh viện trung bình toàn quốc hiện đạt khoảng 3,5/5. Trong năm 2026, Bộ Y tế sẽ triển khai bộ tiêu chuẩn chất lượng nâng cao, không chỉ phục vụ người dân trong nước mà còn hướng tới mục tiêu phát triển du lịch y tế và thu hút bệnh nhân quốc tế.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, áp lực đầu tư cho y tế là rất lớn. Theo tính toán, nếu GDP tăng 10% trong năm 2026, chi cho y tế cần tăng thêm khoảng 3 tỷ USD . Do đó, việc thu hút nguồn lực xã hội, phát triển y tế tư nhân và du lịch y tế được xem là giải pháp quan trọng.

Thực tế cho thấy, riêng TP.HCM mỗi năm thu khoảng 3.500 tỷ đồng từ dịch vụ nha khoa cho Việt kiều. Việt Nam được đánh giá có nhiều lợi thế cạnh tranh trong du lịch y tế như chuyên môn cao, chi phí hợp lý, thời gian chờ ngắn và cơ sở vật chất ngày càng hiện đại. Hiện Bộ Y tế đang phối hợp xây dựng hơn 1.200 gói dịch vụ y tế chuyên sâu, hướng tới thị trường quốc tế.

Những thay đổi trong định hướng quản lý, tổ chức và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển căn bản, đưa y tế Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu hiện đại, công bằng và bền vững trong giai đoạn phát triển mới.