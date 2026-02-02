Tin mừng cho người thích ăn yến mạch buổi sáng

Nghiên cứu mới chỉ ra việc thực hiện chế độ ăn yến mạch trong thời gian ngắn có thể làm giảm đáng kể mức cholesterol, mở ra phương pháp tự nhiên để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Yến mạch có hàm lượng chất xơ và protein cao. Ảnh: Freepik

Yến mạch từ lâu đã được coi là thực phẩm vàng cho bữa sáng nhờ hàm lượng chất xơ và protein dồi dào. Tuy nhiên, một nghiên cứu lâm sàng mới đây từ các nhà khoa học tại Đại học Bonn (Đức) đã chứng minh rằng lợi ích của loại ngũ cốc này còn vượt xa mong đợi, đặc biệt là khả năng tác động đến chỉ số cholesterol chỉ trong vài ngày.

Giảm cholesterol xấu

Một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Nature Communications cho thấy ăn bột yến mạch có thể làm giảm đáng kể mức cholesterol LDL xấu chỉ trong vòng hai ngày, với mức giảm khoảng 10% ở những người mắc hội chứng chuyển hóa .

Nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá tác động của chế độ ăn yến mạch chuyên sâu đối với cơ thể người. Các tình nguyện viên tham gia được yêu cầu chỉ ăn yến mạch nấu với nước cho cả ba bữa ăn chính trong vòng hai ngày liên tục.

Kết quả cho thấy, chỉ sau 48 giờ, nồng độ cholesterol trong máu của các đối tượng nghiên cứu đã giảm xuống mức đáng kể. Tiến sĩ Linda Kluempen, tác giả chính của nghiên cứu, giải thích rằng cơ chế này không chỉ đơn thuần là do chất xơ.

Việc nạp một lượng lớn yến mạch đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của một số loại vi khuẩn đường ruột có lợi. Những vi khuẩn này giải phóng các hợp chất phenolic, điển hình là axit ferulic. Hợp chất này sau đó tham gia trực tiếp vào quá trình điều hòa chuyển hóa cholesterol tại gan, giúp cơ thể loại bỏ các hạt mỡ xấu hiệu quả hơn.

Yến mạch có thể làm giảm đáng kể mức cholesterol LDL xấu, ngăn ngừa tiểu đường. Ảnh: Freepik

Ngăn ngừa tiểu đường và tim mạch

Bên cạnh khả năng hạ mỡ máu nhanh chóng, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng một chế độ ăn có yến mạch được lặp lại định kỳ có thể là “vũ khí” tự nhiên giúp ổn định mức cholesterol và ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Đối với những người có nguy cơ cao mắc tiểu đường tuýp 2, tình trạng kháng insulin là rào cản lớn nhất. Yến mạch với chỉ số đường huyết (GI) thấp giúp giải phóng năng lượng từ từ, ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng đột biến sau ăn. Điều này giúp tuyến tụy giảm bớt áp lực sản xuất insulin, từ đó dần phục hồi khả năng xử lý đường của cơ thể.

Theo nhóm nghiên cứu, việc thực hiện thực đơn yến mạch ngắn hạn giúp ổn định mức glucose và giảm thiểu các phản ứng viêm trong mạch máu, những tác nhân chính dẫn đến xơ vữa động mạch và các biến chứng tim mạch nguy hiểm

Nhóm nghiên cứu nhận định chế độ ăn yến mạch trong thời gian ngắn là một can thiệp đơn giản, dễ thực hiện nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc duy trì sức khỏe chuyển hóa.

Hiện tại, đội ngũ chuyên gia tại Đại học Bonn đang tiếp tục mở rộng nghiên cứu để xác định liệu việc áp dụng thực đơn yến mạch chuyên sâu trong 2 ngày, thực hiện sau mỗi 6 tuần, có thể duy trì tác dụng bảo vệ tim mạch vĩnh viễn hay không.

Yến mạch là ngũ cốc tốt cho sức khỏe, giàu chất xơ hòa tan, protein, vitamin và khoáng chất. Ảnh: Freepik.

Bữa sáng tốt cho tim mạch

Dù nghiên cứu nhấn mạnh vào hiệu quả của việc ăn yến mạch thuần túy trong thời gian ngắn, các chuyên gia dinh dưỡng vẫn khuyến cáo người dân nên duy trì một chế độ ăn uống cân bằng để đạt lợi ích dài hạn.

Một bữa sáng lý tưởng để kiểm soát cholesterol nên chiếm khoảng 20-30% tổng lượng calo trong ngày, ưu tiên sự kết hợp giữa ngũ cốc nguyên hạt, protein, chất béo lành mạnh và trái cây.

Ngoài yến mạch, các thực phẩm sau đây cũng được khuyên dùng để hỗ trợ giảm cholesterol:

- Ngũ cốc nguyên hạt: Ngoài yến mạch, lúa mạch và hạt diêm mạch (quinoa) cũng rất giàu chất xơ hòa tan.

- Cá béo: Cá hồi, cá thu và cá trích chứa nhiều axit béo Omega-3 giúp giảm chất béo trung tính (triglyceride).

- Các loại đậu: Đậu nành và đậu nành tươi (edamame) là nguồn protein thực vật tuyệt vời cho tim.

- Trái cây và rau xanh: Đặc biệt là táo và các loại trái cây có múi chứa pectin giúp loại bỏ cholesterol xấu.

- Chất béo tốt: Ưu tiên sử dụng dầu ô liu thay cho mỡ động vật.

Việc ưu tiên thực phẩm tự nhiên, hạn chế đồ ăn chế biến sẵn không chỉ giúp cải thiện chỉ số mỡ máu mà còn hỗ trợ giảm vòng eo và ổn định huyết áp cho người trưởng thành.