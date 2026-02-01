Người phụ nữ bị đột quỵ sau khi bẻ khớp cổ để giảm căng thẳng

Một động tác vươn cổ tưởng chừng vô hại đã khiến một phụ nữ trẻ tạm thời mất thị lực và khả năng nói.

Ảnh minh hoạ: O.C

Theo trang Oddity Central (Anh), cô KayLynne Felthager đang lái xe về nhà sau khi đi mua sắm thì cảm thấy đau đầu và theo phản xạ nghiêng cổ sang phải để giảm căng cứng. Cô vốn có thói quen bẻ cổ sau một ngày làm việc dài, nhưng lần này mọi thứ khác hẳn. Gần như ngay sau khi nghe tiếng “rắc” ở cổ, Felthager cảm thấy một cơn đau nhói.

Cơn đau ở cổ của Felthager không giống bình thường và kéo dài nhiều ngày sau đó. Dù cảm thấy lo lắng, cô chỉ dùng thuốc giảm đau không kê đơn thay vì đi khám. Phải đến 5 ngày sau, tình trạng của cô mới chuyển biến nghiêm trọng.

Khi đang ngồi trong bếp trang điểm để chuẩn bị đi hẹn, Felthager đột nhiên thấy một luồng sáng chói lóe lên trước mắt rồi mất thị lực. Việc chớp mắt liên tục không giúp ích gì, nhưng khoảng 15 phút sau, thị lực của cô trở lại. Cô cho rằng đó chỉ là một hiện tượng bất thường thoáng qua.

“Tôi thấy như có một luồng sáng chói lòa xuyên qua mắt phải rồi mất thị lực. Tôi chỉ còn nhìn thấy ánh sáng đó, còn phía bên phải thì không thấy gì khác”, Felthager nói.

Không lâu sau khi mất thị lực, Felthager cảm thấy toàn bộ nửa người bên phải bị tê râm ran rồi mất cảm giác. Tuy nhiên, cô chỉ nhận ra tình hình nghiêm trọng khi bắt đầu không thể nói thành lời. Không thể nói thành câu chữ, cô phát ra những âm thanh rời rạc, khiến chồng cô lập tức đưa cô đến bệnh viện.

Tại đây, các bác sĩ chụp CT và xác định cô bị đột quỵ. Sau khi trao đổi với nhân viên y tế về cơn đau cổ xuất hiện vài ngày trước đó, Felthager được cho biết việc bẻ cổ đã gây tổn thương thành động mạch, hình thành cục máu đông di chuyển lên não và dẫn đến đột quỵ. May mắn là cục máu đông nhanh chóng tan ra nên cô không cần phẫu thuật.

Cô Felthager sau đó hồi phục hoàn toàn, nhưng cho biết trải nghiệm này đã thay đổi cách cô nhìn nhận cơ thể mình và mức độ nhanh chóng mà sức khỏe có thể xấu đi.

Vùng cổ là khu vực rất nhạy cảm của cơ thể, và ngay cả những chuyển động đơn giản, như quay đầu quá nhanh, cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ.