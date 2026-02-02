Sau loạt thu hồi sữa, Pháp siết ngưỡng độc tố cereulide

Động thái hạ ngưỡng an toàn cereulide của Pháp được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia chịu ảnh hưởng từ các đợt thu hồi sữa công thức liên quan đến nguyên liệu nhiễm độc.

Công ty Danone - tập đoàn thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Pháp - đã thông báo tự nguyện thu hồi một lô sản phẩm sữa Aptamil do hãng sản xuất và phân phối tại thị trường Anh. Ảnh: The Mirror.

Pháp vừa hạ ngưỡng an toàn đối với chất cereulide trong sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh, nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng sau khi nhiều tập đoàn thực phẩm lớn phải triển khai các đợt thu hồi sản phẩm trên toàn cầu do lo ngại nhiễm bẩn, theo thông báo của Bộ Nông nghiệp Pháp.

Cụ thể, ngưỡng mới được ấn định ở mức 0,014 microgram cereulide trên mỗi kg trọng lượng cơ thể, giảm gần một nửa so với mức 0,03 microgram/kg đang áp dụng.

Cereulide là loại độc tố bền với nhiệt độ, hầu như không bị phá hủy ngay cả khi đun nóng. Chính đặc tính này khiến sự hiện diện của cereulide trong sữa công thức được giới chuyên môn đánh giá là tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe trẻ em.

Giới chức Pháp cho biết độc tố này đã được phát hiện trong một số nguyên liệu xuất phát từ một nhà máy tại Trung Quốc, nơi cung ứng cho nhiều hãng sữa công thức lớn như Nestlé SA, Danone SA và Lactalis. Phát hiện này đã kích hoạt các đợt thu hồi tại hàng chục quốc gia, đồng thời làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng phụ huynh.

Quyết định của Pháp được đưa ra sau cuộc họp cấp Liên minh châu Âu (EU) ngày 28/1 và phù hợp với hướng dẫn cập nhật của Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA), dự kiến công bố chính thức vào đầu tuần tới. Bộ Nông nghiệp Pháp nhận định việc hạ ngưỡng an toàn nhiều khả năng sẽ dẫn tới thêm các đợt thu hồi sản phẩm trong nước trong những ngày tới.

Theo Reuters, hàng loạt vụ thu hồi lần này cho thấy chỉ một nguyên liệu bị nhiễm bẩn cũng có thể nhanh chóng lan rộng trong chuỗi cung ứng dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, bất chấp các quy định vốn được đánh giá là rất nghiêm ngặt, qua đó gây xáo trộn mạnh trên thị trường.

Ngày 23/1, các nhà điều tra Pháp cho biết đang xem xét khả năng tồn tại mối liên quan giữa cái chết của hai trẻ sơ sinh với các sản phẩm sữa công thức đã bị thu hồi. Trước đó một ngày, tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Foodwatch thông tin đã nộp đơn kiện hình sự tại Paris, đại diện cho 8 gia đình có con được cho là đã mắc bệnh sau khi sử dụng sữa công thức nhiễm độc. Đơn kiện cáo buộc các doanh nghiệp liên quan đã chậm trễ trong việc cảnh báo công chúng về nguy cơ an toàn.