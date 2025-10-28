Myanmar bắt hơn 10.000 người nước ngoài trong ổ lừa đảo mạng

Chính quyền Myanmar cho biết đã bắt giữ hơn 10.000 công dân nước ngoài trong 9 tháng qua vì bị cáo buộc nhập cảnh trái phép và tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Nhiều người bỏ trốn khỏi các trung tâm lừa đảo tại Myanmar sau các đợt truy quét. Ảnh: Thai PBS.

Theo Bộ Thông tin Myanmar, tính đến ngày 27/10, tổng cộng 10.119 người đã bị bắt trong chiến dịch phối hợp giữa Myanmar, Trung Quốc và Thái Lan. Trong số này, khoảng 9.340 người đã được trao trả về nước, và nhà chức trách đang tiếp tục thu xếp để hồi hương những người còn lại.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép buộc chính quyền quân sự Myanmar phải triệt phá các mạng lưới lừa đảo trị giá hàng tỷ USD đang hoành hành trong khu vực.

Hồi tháng 9, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số công ty hoạt động tại Shwe Kokko - “ổ” lừa đảo lớn được cho là do một nhóm vũ trang sắc tộc thân quân đội kiểm soát.

Người phát ngôn chính quyền quân sự, Thiếu tướng Zaw Min Tun, cáo buộc Liên minh Quốc gia Karen (KNU) - lực lượng vũ trang sắc tộc đang đối đầu với quân đội - dung túng cho các đường dây lừa đảo tại khu KK Park, gần biên giới Thái Lan - Myanmar. Ông cho rằng các thủ lĩnh KNU thu lợi bằng cách cho thuê đất và cung cấp dịch vụ an ninh cho khu vực cờ bạc này.

Đáp lại, ông Saw Taw Nee, phụ trách đối ngoại của KNU, bác bỏ toàn bộ cáo buộc, nói rằng: “Họ đã làm điều đó suốt nhiều năm vì lợi ích riêng, nhưng khi bị cộng đồng quốc tế gây áp lực, họ lại tìm cách đổ lỗi cho chúng tôi”.

Truyền thông địa phương đưa tin, sau cuộc truy quét của quân đội vào tuần trước, nhiều ông trùm điều hành trung tâm lừa đảo tại KK Park đã bỏ trốn. Hơn 1.000 người, phần lớn là công dân Trung Quốc, đã vượt biên sang Thái Lan, theo AFP dẫn nguồn từ giới chức Thái.

“Hầu hết đều tháo chạy, khung cảnh khi đó chẳng khác gì ngày tận thế”, ông Saw Taw Nee nói, ám chỉ hàng loạt vụ nổ xảy ra trong khu vực.

Loạt vụ nổ 'như pháo hoa' tại ổ lừa đảo KK Park Chiều 26/10, hàng loạt vụ nổ liên tiếp rung chuyển khu KK Park ở Myawaddy khi quân đội Myanmar phối hợp lực lượng BGF cho nổ tung nhiều tòa nhà liên quan đến hoạt động lừa đảo. Các mảnh vỡ được cho là kim loại từ khu vực vụ nổ rơi xuống nhà vệ sinh của một hộ dân và một số địa điểm gần đó.

Các trung tâm lừa đảo ở Myanmar lâu nay phụ thuộc nhiều vào mạng vệ tinh Starlink để duy trì hoạt động trong điều kiện bị hạn chế internet. Tuần trước, tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk thông báo đã vô hiệu hóa hơn 2.500 thiết bị Starlink bị nghi ngờ được sử dụng cho các hoạt động tội phạm mạng.

Tuy nhiên, theo ông Saw Taw Nee, con số thực tế có thể cao hơn nhiều vì mạng này “được dùng rất phổ biến ở đó”.

Theo báo cáo năm 2025 của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), các mạng lưới tội phạm tại Myanmar, Lào và Campuchia đang vận hành những “trung tâm lừa đảo và gian lận mạng ở quy mô công nghiệp”, được điều hành bởi các tổ chức xuyên quốc gia tinh vi, có mối liên kết chặt chẽ giữa các nhóm rửa tiền, buôn người, môi giới dữ liệu và hàng loạt “dịch vụ tội phạm” khác.