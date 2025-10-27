'Ông trùm' khu Tam Giác Vàng lọt tầm ngắm sau chiến dịch KK Park

Sau các đợt không kích của quân đội Myanmar vào KK Park - “ổ lừa đảo xuyên quốc gia” ở Myawaddy, sự chú ý đổ dồn về Zhao Wei và đế chế Kings Romans ở khu Tam Giác Vàng khét tiếng.

Những ngày gần đây, các cư dân huyện Mae Sot, tỉnh Tak (Thái Lan) cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn từ bên kia sông Moei, được ví như “pháo hoa dữ dội” do quân đội Myanmar phối hợp Lực lượng Biên phòng Karen (BGF) triển khai.

Ngày 26/10, khoảng 1.243 người thuộc 28 quốc tịch đã vượt sông Moei sang Thái Lan khi quân chính phủ Myanmar tiến sâu vào Myawaddy. Trong số này, có tin cho rằng một số nghi phạm cầm đầu người Trung Quốc đã lẩn trốn qua các lối mòn ở huyện Mae Ramat, nhiều khả năng hướng đến sòng bạc Kings Romans nằm đối diện Chiang Saen (tỉnh Chiang Rai, Thái Lan).

Dù chưa được xác nhận, việc nhắc đến Kings Romans lập tức khiến dư luận nhớ tới Zhao Wei (Triệu Vỹ), Chủ tịch Khu kinh tế đặc biệt Tam Giác Vàng (GTSEZ) tại tỉnh Bokeo, Lào, theo Nation.

"Ông trùm" khu vực Tam Giác Vàng này trước đó cũng từng nằm trong danh sách trừng phạt của các nước phương Tây và dính nhiều cáo buộc về buôn bán người cùng lao động cưỡng bức.

Zhao Wei - “ông trùm” Tam Giác Vàng và đế chế Kings Romans. Ảnh: Nation.

“Chiến dịch Zhao Wei”

Cuối năm 2022, nhà hoạt động người Thái Chuwit Kamolvisit từng cáo buộc Zhao Wei có liên hệ với Tu Hao, nhân vật quan trọng trong mạng lưới “kinh doanh xám” của Trung Quốc, khẳng định công ty Dok Ngiew Kham của Tu Hao từng đầu tư vào dự án KK Park.

Zhao Wei ngay lập tức phản ứng bằng một cuộc họp báo gay gắt, bác bỏ mọi cáo buộc và phủ nhận việc Dok Ngiew Kham đầu tư vào KK Park.

Tuy nhiên, Zhao Wei và đế chế Kings Romans của ông từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của các chính phủ phương Tây.

Năm 2018, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa sòng bạc Kings Romans tại Lào vào danh sách trừng phạt tội phạm có tổ chức, cáo buộc nơi này là trung tâm của các hoạt động buôn người, ma túy và buôn bán động vật hoang dã được bảo kê.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Zhao Wei được xác định là người cầm đầu “tổ chức tội phạm xuyên quốc gia” hoạt động trong khu vực Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng.

“Mạng lưới tội phạm do Zhao Wei điều hành liên quan đến nhiều hoạt động phi pháp nghiêm trọng như buôn người, mại dâm trẻ em, buôn bán ma túy và động vật hoang dã”, bà Sigal Mandelker, Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách Khủng bố và Tình báo, nêu rõ trong thông cáo.

Sòng bạc Kings Romans nằm trong Đặc khu kinh tế Tam giác vàng ở sông Mekong, gần với ngã ba nơi Myanmar, Thái Lan và Lào giao thoa. Đồ họa: chiangraitimes.com.

Đến năm 2023, Anh, Canada và Mỹ đồng loạt ban hành lệnh trừng phạt với các cá nhân liên quan đến những khu vực “do các thế lực ngầm gốc Trung Quốc tài trợ” gần biên giới Thái Lan, bao gồm Zhao Wei, She Zhijiang và Saw Chit Tu, dựa trên các báo cáo của Liên Hợp Quốc cho rằng họ dính líu tới lao động cưỡng bức và buôn người thông qua các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Dù nhiều lần nằm trong danh sách bị trừng phạt, song Zhao Wei luôn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến ma túy hay buôn người.

Khi Trung Quốc bắt đầu trấn áp các băng nhóm lừa đảo xuyên biên giới năm 2024, nhà chức trách đã triển khai chiến dịch phối hợp với chính phủ Lào mang tên "Chiến dịch Zhao Wei" để xóa sổ các mạng lưới lừa đảo viễn thông trong khu GTSEZ.

Cảnh sát Trung - Lào đã tiến hành nhiều cuộc truy quét chung, và đến đầu năm 2025, Bộ Công an Lào tuyên bố không còn đường dây lừa đảo nào hoạt động trong Tam Giác Vàng.

“Chiến dịch Zhao Wei” được cho là đối lập hoàn toàn với “chiến dịch Laukkaing” ở Myanmar - nơi tình trạng vô pháp và các nhóm tội phạm vẫn lộng hành.

Từ sòng bạc ở Mông La đến “ông trùm” Tam Giác Vàng

Trong vòng một thập kỷ qua, sòng bạc Kings Romans và chuỗi hoạt động kinh doanh liên quan đã trở thành động lực chính cho sự bành trướng nhanh chóng của đế chế này ở vùng Tam Giác Vàng.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng là một mạng lưới phức tạp của các hoạt động phi pháp từ buôn lậu ma túy, động vật hoang dã cho tới buôn người.

Hơn hai thập niên trước, Zhao Wei khởi nghiệp với một sòng bạc tại Mông La, vùng tự trị thuộc bang Shan (Myanmar), dưới sự bảo trợ của thủ lĩnh địa phương Sai Leun.

Khi giới chức tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) siết chặt kiểm soát biên giới và tội phạm có tổ chức, Zhao buộc phải đóng cửa hoạt động.

Năm 2007, Zhao tái xuất tại Lào, giành được hợp đồng nhượng quyền 50 năm để phát triển Khu kinh tế đặc biệt Tam Giác Vàng tại huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo.

Sòng bạc Kings Roman - một địa điểm nổi tiếng ở Tam giác Vàng. Ảnh: Dreamstime.com.

Ngoài ra, từ năm 2022, những thông tin và lời cáo buộc về nạn buôn người liên quan đến Kings Romans đã xuất hiện với tần suất dày đặc.

Một phụ nữ kể rằng, cô được người thân khuyên nộp đơn làm việc tại Kings Romans với lời hứa thu nhập ít nhất 30.000 baht mỗi tháng. Nhưng ngay khi đến nơi, cô cùng nhóm bạn bị một nhóm đàn ông Trung Quốc đưa vào một tòa nhà gần khu sòng bạc - và mọi chuyện hoàn toàn khác xa tưởng tượng.

Cô cho biết bản thân và nhiều người khác bị ép tham gia lừa đảo trực tuyến, sử dụng tài khoản Facebook và Instagram giả mạo để dụ dỗ nạn nhân. Khi chiếm đoạt được hàng triệu baht, nhóm tổ chức người Trung Quốc lập tức giải tán công ty, rồi mở lại dưới tên mới nhằm tránh bị truy xét.

Người phụ nữ kể rằng cô bị buộc làm việc tới 15 giờ mỗi ngày dưới sự giám sát nghiêm ngặt. Nạn nhân của những vụ lừa đảo bao gồm người Thái Lan, Trung Quốc và cả các nước phương Tây. Những ai chống đối hoặc từ chối công việc sẽ bị chuyển sang nhóm khác, thậm chí bị đưa vào nhà thổ.

Không ít người phải nhờ dân địa phương giúp trốn thoát, trong khi một số khác cầu cứu đại sứ quán, dù quá trình này vô cùng gian nan.

“Vẫn còn rất nhiều người trẻ mắc kẹt trong khu Kings Romans”, cô nói.