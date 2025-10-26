Myanmar cho nổ tung các trại lừa đảo ở KK Park

Myanmar đang tiến hành xóa sổ các trại lừa đảo tại khu vực KK Park thuộc thành phố Myawaddy. Động thái này khiến hơn 1.000 người vượt biên vào Thái Lan.

Quân đội Myanmar sẽ kiểm soát chặt trung tâm lừa đảo KK Park. Ảnh: The Guardian.

Theo tờ The Nation (Thái Lan), tiếng nổ từ các vụ đánh sập tòa nhà có thể nghe thấy từ phía huyện Mae Sot thuộc tỉnh Tak, Thái Lan.

KK Park vốn là hang ổ của các băng nhóm tội phạm mạng lớn nhất hoạt động tại thành phố miền biên giới Myawaddy. Quân đội Myanmar dự kiến rà soát từng khu vực khả nghi tại KK Park và sẽ đánh sập các tòa nhà nghi có hoạt động phạm pháp.

Khi chứng kiến nhiều trại lừa đảo ở khu KK Park bị quân đội Myanmar đặt bom cho nổ tung, hơn 1.000 người đã vượt biên sang Thái Lan.

Phía Myanmar đã thông báo trước cho giới chức Thái Lan về kế hoạch phá hủy các trại lừa đảo. Nhà chức trách Thái Lan đã phát cảnh báo cho người dân sống gần biên giới để người dân nắm được tình hình.

Nhà chức trách Thái Lan cũng tăng cường tuần tra biên giới và kịp thời hỗ trợ những người vượt biên, tuân thủ theo nguyên tắc nhân đạo quốc tế.

Trung tâm Chỉ huy Kiểm soát Biên giới tỉnh Tak cho biết số người nước ngoài vượt biên trái phép vào Thái Lan lên tới 1.198 người chỉ trong hai ngày 23 và 24/10, con số vẫn tiếp tục tăng lên nhanh chóng.

Những người vượt biên đến từ nhiều quốc gia châu Á, họ đã được nhà chức trách Thái Lan đưa tới bốn điểm tập trung tại huyện Mae Sot để sàng lọc, tách nghi phạm tội phạm mạng ra khỏi những nạn nhân bị cưỡng bức lao động, nhằm xử lý đúng theo pháp luật và nguyên tắc nhân đạo. Những người được xác định là nạn nhân của tội ác buôn người sẽ được tham gia quy trình hỗ trợ.