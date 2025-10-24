Hàng nghìn người ôm thùng xốp vượt sông trốn khỏi ổ lừa đảo ở Myanmar

Hình ảnh từ truyền thông Thái Lan cho thấy một nhóm người liều lĩnh vượt sông bằng thùng xốp để vào Thái Lan sau khi quân đội Myanmar mở chiến dịch truy quét trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại khu vực này.

Văn phòng tỉnh Tak (Thái Lan) ngày 24/10 cho biết, từ 22 đến sáng 24/10, tổng cộng 1.049 người từ Myanmar đã vượt biên sang huyện Mae Sot.

Theo Cục Xuất Nhập cảnh Thái Lan, phần lớn trong số này là công dân Trung Quốc, song cũng có người đến từ Ấn Độ, Pakistan, Myanmar, Thái Lan và hơn chục quốc gia khác.

Hình ảnh do đài Thai PBS công bố hôm 23/10 cho thấy nhiều người bơi qua sông Moei - dòng sông ngăn cách hai nước - hoặc dùng thùng xốp làm phao để vượt biên. Một số khác đi bằng thuyền, mang theo hành lý, thậm chí có người bị nghi mang theo súng, theo lời kể của cư dân địa phương.

Giới chức Thái Lan đã triển khai lực lượng tuần tra, nhanh chóng tập trung nhóm người vượt biên và đưa họ đến điểm kiểm soát. Chính quyền tỉnh Tak cũng công bố hình ảnh hàng chục nam giới ngồi dưới đất, cạnh hành lý, được lực lượng an ninh Thái giám sát chặt chẽ.

Dòng người vượt sông trốn khỏi 'địa ngục lừa đảo' ở Myanmar Sau khi quân đội Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo KK Park, hàng nghìn người liều mình vượt sông Moei bằng thùng xốp, mang theo hành lý, tìm đường sang Thái Lan.

Những vụ vượt biên hàng loạt này xảy ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Myanmar đột kích “thánh địa lừa đảo” KK Park hôm 20/10, khu phức hợp khét tiếng nằm sát biên giới Thái Lan.

Phó tỉnh trưởng Tak, ông Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, cho biết phần lớn người vượt biên được cho là đến từ KK Park, song nhà chức trách vẫn đang xác minh. Nhóm người này sẽ được sàng lọc để xác định liệu họ có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không; nếu không, họ sẽ bị truy tố vì nhập cảnh trái phép.

Những “ổ lừa đảo” trực tuyến quy mô lớn đã mọc lên dọc biên giới Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021. KK Park là một trong những tụ điểm khét tiếng nhất, nơi các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng tình trạng hỗn loạn để hoạt động.

Hồi tháng 2, Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar từng phối hợp gây sức ép buộc các nhóm vũ trang bảo kê tại Myanmar phải cam kết “xóa sổ” các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở thị trấn Myawaddy, sát biên giới Thái Lan.

Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau chiến dịch trấn áp, hàng loạt tòa nhà mới lại mọc lên trong các khu phức hợp kiên cố, được canh phòng nghiêm ngặt dọc sông Moei - minh chứng cho sự hồi sinh nhanh chóng của “đế chế lừa đảo” này.

Các chuyên gia nhận định, nhiều người bị dụ dỗ hoặc ép buộc tham gia các đường dây tội phạm mạng, nhưng cũng không ít người chủ động dấn thân, bị cuốn vào cơn lốc lợi nhuận khổng lồ của ngành công nghiệp phi pháp trị giá hàng tỷ USD.