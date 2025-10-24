Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hàng nghìn người ôm thùng xốp vượt sông trốn khỏi ổ lừa đảo ở Myanmar

  • Thứ sáu, 24/10/2025 17:04 (GMT+7)
  • 17:04 24/10/2025

Hình ảnh từ truyền thông Thái Lan cho thấy một nhóm người liều lĩnh vượt sông bằng thùng xốp để vào Thái Lan sau khi quân đội Myanmar mở chiến dịch truy quét trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại khu vực này.

Văn phòng tỉnh Tak (Thái Lan) ngày 24/10 cho biết, từ 22 đến sáng 24/10, tổng cộng 1.049 người từ Myanmar đã vượt biên sang huyện Mae Sot.

Theo Cục Xuất Nhập cảnh Thái Lan, phần lớn trong số này là công dân Trung Quốc, song cũng có người đến từ Ấn Độ, Pakistan, Myanmar, Thái Lan và hơn chục quốc gia khác.

Hình ảnh do đài Thai PBS công bố hôm 23/10 cho thấy nhiều người bơi qua sông Moei - dòng sông ngăn cách hai nước - hoặc dùng thùng xốp làm phao để vượt biên. Một số khác đi bằng thuyền, mang theo hành lý, thậm chí có người bị nghi mang theo súng, theo lời kể của cư dân địa phương.

Giới chức Thái Lan đã triển khai lực lượng tuần tra, nhanh chóng tập trung nhóm người vượt biên và đưa họ đến điểm kiểm soát. Chính quyền tỉnh Tak cũng công bố hình ảnh hàng chục nam giới ngồi dưới đất, cạnh hành lý, được lực lượng an ninh Thái giám sát chặt chẽ.

Dòng người vượt sông trốn khỏi 'địa ngục lừa đảo' ở Myanmar Sau khi quân đội Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo KK Park, hàng nghìn người liều mình vượt sông Moei bằng thùng xốp, mang theo hành lý, tìm đường sang Thái Lan.

Những vụ vượt biên hàng loạt này xảy ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Myanmar đột kích “thánh địa lừa đảo” KK Park hôm 20/10, khu phức hợp khét tiếng nằm sát biên giới Thái Lan.

Phó tỉnh trưởng Tak, ông Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, cho biết phần lớn người vượt biên được cho là đến từ KK Park, song nhà chức trách vẫn đang xác minh. Nhóm người này sẽ được sàng lọc để xác định liệu họ có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không; nếu không, họ sẽ bị truy tố vì nhập cảnh trái phép.

Những “ổ lừa đảo” trực tuyến quy mô lớn đã mọc lên dọc biên giới Myanmar kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021. KK Park là một trong những tụ điểm khét tiếng nhất, nơi các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng tình trạng hỗn loạn để hoạt động.

Hồi tháng 2, Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar từng phối hợp gây sức ép buộc các nhóm vũ trang bảo kê tại Myanmar phải cam kết “xóa sổ” các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở thị trấn Myawaddy, sát biên giới Thái Lan.

Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau chiến dịch trấn áp, hàng loạt tòa nhà mới lại mọc lên trong các khu phức hợp kiên cố, được canh phòng nghiêm ngặt dọc sông Moei - minh chứng cho sự hồi sinh nhanh chóng của “đế chế lừa đảo” này.

Các chuyên gia nhận định, nhiều người bị dụ dỗ hoặc ép buộc tham gia các đường dây tội phạm mạng, nhưng cũng không ít người chủ động dấn thân, bị cuốn vào cơn lốc lợi nhuận khổng lồ của ngành công nghiệp phi pháp trị giá hàng tỷ USD.

Myanmar tổng tấn công 'thánh địa lừa đảo' KK Park

Giới chức Myanmar mở đợt truy quét quy mô lớn lần thứ hai nhằm xóa sổ các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia ở bang Kayin, nơi bị cáo buộc dính líu nhóm vũ trang KNU và nhà đầu tư nước ngoài.

13:59 23/10/2025

Người mẫu Belarus bị lừa sang Myanmar có thể vẫn còn sống?

Người mẫu 26 tuổi Vera Kravtsova được xác nhận tự nguyện rời Thái Lan sang Myanmar, song tin đồn cô bị lừa bán và thiệt mạng tại trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia vẫn khiến dư luận rúng động.

29:1751 hôm qua

SpaceX 'ngắt' 2.500 thiết bị Starlink tại ổ lừa đảo Myanmar

Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh Starlink cho biết SpaceX đã “vô hiệu hóa hơn 2.500 bộ thiết bị Starlink tại khu vực nghi ngờ có các trung tâm lừa đảo” ở Myanmar.

12:06 23/10/2025

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kỹ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Phương Linh

lừa đảo xuyên quốc gia ổ lừa đảo Myanmar KK Park tội phạm lừa đảo vượt biên Trung Quốc Thái Lan Pháp Campuchia thùng xốp sông Moei Thái Lan Myanmar Campuchia biên giới Trung Quốc

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Mexico phat hien 48 tui chua thi the nguoi hinh anh

Mexico phát hiện 48 túi chứa thi thể người

32 phút trước 16:52 25/10/2025

0

Ngày 24/10, giới chức Mexico cho biết họ đã phát hiện 48 túi chứa thi thể người tại một ngôi mộ tập thể nằm trên một bãi đất trống ở ngoại ô thành phố Guadalajara, thủ phủ bang Jalisco, Mexico.

Toan canh Le ky ket Cong uoc Ha Noi hinh anh

Toàn cảnh Lễ ký kết Công ước Hà Nội

5 giờ trước 12:33 25/10/2025

0

Sáng 25/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đồng chủ trì Lễ ký và Hội nghị Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

