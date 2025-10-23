SpaceX 'ngắt' 2.500 thiết bị Starlink tại ổ lừa đảo Myanmar

Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh Starlink cho biết SpaceX đã “vô hiệu hóa hơn 2.500 bộ thiết bị Starlink tại khu vực nghi ngờ có các trung tâm lừa đảo” ở Myanmar.

Các trại lừa đảo tại khu phức hợp KK Park (Myanmar). Ảnh: Guardian.

SpaceX đã ngắt kết nối hơn 2.500 thiết bị Starlink được sử dụng tại các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, bà Lauren Dreyer, Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh Starlink, cho biết trên mạng xã hội X hôm 22/10, sau khi hãng tin AFP phanh phui tình trạng bùng nổ sử dụng Internet vệ tinh trong các hoạt động phi pháp.

Các khu tổ hợp quy mô lớn - nơi những kẻ lừa đảo trực tuyến dụ dỗ người nước ngoài bằng chiêu trò tình cảm hoặc đầu tư - đã nở rộ dọc biên giới Myanmar giữa bối cảnh nội chiến kéo dài từ cuộc đảo chính năm 2021.

Một chiến dịch truy quét quy mô lớn khởi động từ tháng 2 năm nay đã khiến khoảng 7.000 lao động bị hồi hương và Thái Lan phong tỏa kết nối Internet xuyên biên giới.

Tuy nhiên, điều tra mới nhất của AFP cho thấy hoạt động xây dựng tại các khu này vẫn tiếp diễn, thậm chí nhiều trung tâm đã lắp đặt hàng loạt thiết bị thu sóng Starlink sau khi Thái Lan cắt đường truyền và điện năng.

Trong tuần này, quân đội Myanmar thông báo đã đột kích KK Park - một trong những tổ hợp lừa đảo khét tiếng nhất nước - và thu giữ 30 thiết bị Starlink. Tuy nhiên, con số này chỉ là phần rất nhỏ so với lượng thiết bị thực tế được sử dụng tại khu vực, theo điều tra của AFP và các nguồn phân tích độc lập.

Theo ghi nhận hôm 22/10, có hơn 1.000 người rời khỏi KK Park bằng xe máy, ôtô bán tải và đi bộ. Một công nhân tại đây cho biết cuộc truy quét vẫn đang tiếp diễn.

“Khoảng 10h sáng, binh lính Myanmar trên bốn chiếc xe tải đã tiến vào khu vực”, người này nói, từ chối tiết lộ danh tính với lý do an toàn.

Các trung tâm lừa đảo hiện được xem là “xương sống” của nền kinh tế thời chiến ở Myanmar, nơi quân đội đang phải đối phó với nhiều nhóm phiến quân kể từ sau cuộc đảo chính.

Trước tình trạng công dân Trung Quốc bị lừa, bị cưỡng bức lao động và thậm chí trở thành kẻ cầm đầu các đường dây tội phạm, Bắc Kinh hồi tháng 2 đã gây sức ép buộc Myanmar chặn đứng thị trường đen đang phình to này.

Giới phân tích cho rằng chính quyền quân sự Myanmar vẫn phụ thuộc vào sự hậu thuẫn của Bắc Kinh để duy trì quyền lực, đồng thời dựa vào các lực lượng dân quân kiểm soát khu vực biên giới - những nhóm này hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động lừa đảo.

“Họ cần làm giàu cho các lực lượng dân quân đó. Nhưng đồng thời, họ cũng chịu áp lực từ phía khác”, nhà phân tích Nathan Ruser thuộc Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI) nhận định.

Kết quả, theo ông, là một “màn cân bằng mong manh”, trong đó chính quyền quân sự “chỉ hành động mang tính tượng trưng”.