Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Starlink bị điều tra vì dính líu các ổ lừa đảo ở Myanmar

  • Thứ ba, 14/10/2025 11:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ủy ban Kinh tế Liên hợp tại Quốc hội Mỹ cho biết họ đã mở cuộc điều tra về việc công ty cung cấp dịch vụ vệ tinh Starlink, do tỷ phú Elon Musk sáng lập, bị nghi có liên quan đến việc cung cấp quyền truy cập Internet cho các trung tâm lừa đảo ở Myanmar.

Các ăng-ten Starlink màu trắng trên mái một tòa nhà trong khu phức hợp Tai Chang ở Myawaddy, Myanmar. Ảnh: Getty Images và Global Alms.

Những ổ tội phạm trên bị cáo buộc đã chiếm đoạt hàng tỷ USD từ người Mỹ và các nạn nhân trên khắp thế giới. Ủy ban cho biết có thể triệu tập ông Musk ra điều trần.

Theo hãng tin AFP, cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 7, diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho thấy một số lượng lớn ăng-ten Starlink được lắp đặt trên mái các trung tâm lừa đảo ở Myanmar. Chỉ trong ba tháng, Starlink đã trở thành nhà cung cấp Internet lớn nhất tại nước này.

SpaceX, công ty mẹ của Starlink, hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của AFP.

Các cơ sở lừa đảo ở Myanmar đang mở rộng nhanh chóng chỉ vài tháng sau đợt truy quét hồi tháng 2.

Nhiều tòa nhà mới đã mọc lên trong các khu phức hợp được canh gác nghiêm ngặt quanh Myawaddy, khu vực biên giới giữa Thái Lan và Myanmar. Hình ảnh vệ tinh và video từ thiết bị bay không người lái cho thấy trên các tòa nhà này gắn nhiều ăng-ten Starlink.

Theo dữ liệu từ Cơ quan đăng ký Internet khu vực châu Á (APNIC), Starlink đã từ con số 0 vào thời điểm cuộc trấn áp hồi tháng 2 trở thành nhà cung cấp Internet lớn nhất tại Myanmar, tính từ ngày 3/7 đến 1/10.

Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar đã yêu cầu nhóm Quân đội Quốc gia Karen (KNA) - lực lượng bảo kê các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại vùng biên giới Myawaddy - cam kết “xóa sổ” các khu phức hợp này. Trong đợt truy quét hồi tháng 2, khoảng 7.000 người, chủ yếu là công dân Trung Quốc, đã được giải cứu khỏi các đường dây lừa đảo.

Nhiều người được giải cứu cho biết họ bị đánh đập, ép làm việc nhiều giờ mỗi ngày và buộc phải lừa đảo nạn nhân toàn cầu qua điện thoại, Internet và mạng xã hội.

Tháng trước, Mỹ áp lệnh trừng phạt với 9 người có liên quan đến mạng lưới lừa đảo ở Myanmar, trong đó có She Zhijiang, trùm tội phạm Trung Quốc, người sáng lập khu thương mại Yatai New City.

Thượng nghị sĩ Maggie Hassan, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ trong Ủy ban Quốc hội Mỹ, đã kêu gọi tỷ phú Musk ngừng cung cấp dịch vụ Starlink tại các trung tâm lừa đảo.

Bà nói: "Hầu hết mọi người khó có thể không biết rằng tội phạm xuyên quốc gia, dù ở cách nửa vòng Trái Đất, vẫn có thể thực hiện các vụ lừa đảo nhờ quyền truy cập Internet từ Starlink".

Bà Hassan đã gửi thư cho ông Musk hồi tháng 7, yêu cầu trả lời 11 câu hỏi liên quan đến vai trò của Starlink.

Trong khi đó, cựu công tố viên bang California Erin West, hiện đứng đầu nhóm Operation Shamrock chống các đường dây lừa đảo, cảnh báo Starlink rằng các tổ chức tội phạm tại Myanmar đang sử dụng thiết bị của họ để hoạt động.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, người Mỹ nằm trong nhóm nạn nhân hàng đầu của các đường dây lừa đảo Đông Nam Á, với thiệt hại ước tính lên tới 10 tỷ USD trong năm ngoái, tăng 66% chỉ trong 12 tháng.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2023 cho biết có tới 120.000 người đang bị “ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến” tại các trung tâm ở Myanmar, cùng khoảng 100.000 người khác bị giam giữ để thực hiện hành vi tương tự ở Campuchia.

Elon Musk khi thiết kế Cybertruck: 'Đừng trái ý tôi!'

Trong cuốn Tiểu sử Elon Musk, tác giả Walter Isaacson đưa người đọc đến những câu chuyện đằng sau vị tỷ phú phức tạp, như cách ông cùng lúc điều hành loạt doanh nghiệp Tesla, SpaceX và Twitter. Nguồn cảm hứng để thiết kế ra chiếc xe Cybertruck cũng được nhắc đến. Việc Elon Musk kiên định với thiết kế lạ lùng của mẫu xe bán tải, thậm chí đến mức cực đoan, cho thấy tính cách của vị tỷ phú.

https://baotintuc.vn/the-gioi/starlink-cua-ty-phu-elon-musk-bi-dieu-tra-vi-dinh-liu-cac-o-lua-dao-o-myanmar-20251014093832147.htm

TTXVN

starlink phục vụ lừa đảo Elon Musk Trung Quốc Mỹ Thái Lan Liên Hợp Quốc Campuchia Starlink Elon Musk Myanmar lừa đảo

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

'Romeo va Juliet Israel' doan tu sau 738 ngay chien su Gaza hinh anh

'Romeo và Juliet Israel' đoàn tụ sau 738 ngày chiến sự Gaza

1 giờ trước 11:30 14/10/2025

0

Noa Argamani, cô gái bị kéo đi tại Gaza trong bức ảnh ám ảnh thế giới, đã được giải cứu và gặp lại người yêu là lính đặc nhiệm. Họ ôm nhau giữa nước mắt, sau 738 ngày bóng tối chia lìa.

Muc tieu moi cua cac trai lua dao o Campuchia hinh anh

Mục tiêu mới của các trại lừa đảo ở Campuchia

2 giờ trước 10:52 14/10/2025

0

Những vụ mất tích, những cái chết bí ẩn của người trẻ Hàn Quốc tại Campuchia đang làm rúng động dư luận. Dưới lớp vỏ “việc nhẹ lương cao” là mạng lưới tội phạm mạng xuyên quốc gia đang lan rộng đến Hàn Quốc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý