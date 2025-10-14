Starlink bị điều tra vì dính líu các ổ lừa đảo ở Myanmar

Ủy ban Kinh tế Liên hợp tại Quốc hội Mỹ cho biết họ đã mở cuộc điều tra về việc công ty cung cấp dịch vụ vệ tinh Starlink, do tỷ phú Elon Musk sáng lập, bị nghi có liên quan đến việc cung cấp quyền truy cập Internet cho các trung tâm lừa đảo ở Myanmar.

Các ăng-ten Starlink màu trắng trên mái một tòa nhà trong khu phức hợp Tai Chang ở Myawaddy, Myanmar. Ảnh: Getty Images và Global Alms.

Những ổ tội phạm trên bị cáo buộc đã chiếm đoạt hàng tỷ USD từ người Mỹ và các nạn nhân trên khắp thế giới. Ủy ban cho biết có thể triệu tập ông Musk ra điều trần.

Theo hãng tin AFP, cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 7, diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho thấy một số lượng lớn ăng-ten Starlink được lắp đặt trên mái các trung tâm lừa đảo ở Myanmar. Chỉ trong ba tháng, Starlink đã trở thành nhà cung cấp Internet lớn nhất tại nước này.

SpaceX, công ty mẹ của Starlink, hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của AFP.

Các cơ sở lừa đảo ở Myanmar đang mở rộng nhanh chóng chỉ vài tháng sau đợt truy quét hồi tháng 2.

Nhiều tòa nhà mới đã mọc lên trong các khu phức hợp được canh gác nghiêm ngặt quanh Myawaddy, khu vực biên giới giữa Thái Lan và Myanmar. Hình ảnh vệ tinh và video từ thiết bị bay không người lái cho thấy trên các tòa nhà này gắn nhiều ăng-ten Starlink.

Theo dữ liệu từ Cơ quan đăng ký Internet khu vực châu Á (APNIC), Starlink đã từ con số 0 vào thời điểm cuộc trấn áp hồi tháng 2 trở thành nhà cung cấp Internet lớn nhất tại Myanmar, tính từ ngày 3/7 đến 1/10.

Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar đã yêu cầu nhóm Quân đội Quốc gia Karen (KNA) - lực lượng bảo kê các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại vùng biên giới Myawaddy - cam kết “xóa sổ” các khu phức hợp này. Trong đợt truy quét hồi tháng 2, khoảng 7.000 người, chủ yếu là công dân Trung Quốc, đã được giải cứu khỏi các đường dây lừa đảo.

Nhiều người được giải cứu cho biết họ bị đánh đập, ép làm việc nhiều giờ mỗi ngày và buộc phải lừa đảo nạn nhân toàn cầu qua điện thoại, Internet và mạng xã hội.

Tháng trước, Mỹ áp lệnh trừng phạt với 9 người có liên quan đến mạng lưới lừa đảo ở Myanmar, trong đó có She Zhijiang, trùm tội phạm Trung Quốc, người sáng lập khu thương mại Yatai New City.

Thượng nghị sĩ Maggie Hassan, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ trong Ủy ban Quốc hội Mỹ, đã kêu gọi tỷ phú Musk ngừng cung cấp dịch vụ Starlink tại các trung tâm lừa đảo.

Bà nói: "Hầu hết mọi người khó có thể không biết rằng tội phạm xuyên quốc gia, dù ở cách nửa vòng Trái Đất, vẫn có thể thực hiện các vụ lừa đảo nhờ quyền truy cập Internet từ Starlink".

Bà Hassan đã gửi thư cho ông Musk hồi tháng 7, yêu cầu trả lời 11 câu hỏi liên quan đến vai trò của Starlink.

Trong khi đó, cựu công tố viên bang California Erin West, hiện đứng đầu nhóm Operation Shamrock chống các đường dây lừa đảo, cảnh báo Starlink rằng các tổ chức tội phạm tại Myanmar đang sử dụng thiết bị của họ để hoạt động.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, người Mỹ nằm trong nhóm nạn nhân hàng đầu của các đường dây lừa đảo Đông Nam Á, với thiệt hại ước tính lên tới 10 tỷ USD trong năm ngoái, tăng 66% chỉ trong 12 tháng.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2023 cho biết có tới 120.000 người đang bị “ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến” tại các trung tâm ở Myanmar, cùng khoảng 100.000 người khác bị giam giữ để thực hiện hành vi tương tự ở Campuchia.