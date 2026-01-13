Ông Trump bị 'phản đòn'

Tổng thống Donald Trump vấp phải sự phản đối từ cả hai đảng sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cáo buộc Bộ Tư pháp mở cuộc điều tra nhằm gây áp lực và đe dọa ngân hàng trung ương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Thượng nghị sĩ Thom Tillis - thành viên Cộng hòa chủ chốt trong Ủy ban Ngân hàng - tuyên bố sẽ phản đối bất kỳ ứng cử viên nào do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho đến khi vụ việc này được làm rõ, Bloomberg đưa tin.

“Nếu trước đây còn bất cứ nghi ngờ nào về việc các cố vấn trong chính quyền Trump đang tìm cách làm suy yếu tính độc lập của Fed, thì giờ không còn nữa”, ông Tillis. “Tính độc lập và uy tín của Bộ Tư pháp cũng là điều đang bị đặt dấu hỏi”.

“Tôi sẽ phản đối việc phê chuẩn bất kỳ ứng viên nào cho Fed - bao gồm cả vị trí chủ tịch Fed sắp khuyết - cho đến khi vấn đề pháp lý này được giải quyết dứt điểm”, ông nói.

Ông Tillis cũng là thành viên Ủy ban Tư pháp Thượng viện, cơ quan giám sát Bộ Tư pháp.

Cuộc điều tra liên bang diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang chuẩn bị công bố người được lựa chọn để thay thế ông Powell khi nhiệm kỳ chủ tịch Fed kết thúc vào tháng 5.

Ông Trump từng ám chỉ người kế nhiệm có thể là Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett, song gần đây cũng đã phỏng vấn Kevin Warsh - cựu Thống đốc Fed - và dự kiến phỏng vấn Rick Rieder, Giám đốc Đầu tư trái phiếu toàn cầu của BlackRock.

Ông Hassett cho biết ông “không tham gia” vào quyết định của Bộ Tư pháp về việc mở cuộc điều tra hình sự đối với ông Powell, đồng thời nói với CNBC rằng ông tôn trọng “sự độc lập của Fed”.

Trong nhiều tháng qua, ông Trump đã thể hiện rõ mong muốn Fed nhanh chóng và mạnh tay cắt giảm lãi suất.

Trong tuyên bố bằng văn bản và video được công bố tối 11/1, ông Powell cho biết hành động điều tra liên quan đến lời khai của ông trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 6, về các dự án cải tạo trụ sở Fed.

Tuy nhiên, ông nói rằng động thái đó “nên được nhìn nhận trong bối cảnh rộng hơn với những lời đe dọa và sức ép liên tục từ chính quyền”.

“Vấn đề ở đây là liệu Fed có thể tiếp tục thiết lập chính sách lãi suất dựa trên bằng chứng và điều kiện kinh tế hay không, hay thay vào đó, chính sách tiền tệ sẽ bị chi phối bởi áp lực chính trị hoặc sự đe dọa”, ông Powell nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Trump nói ông không biết trước thông tin Bộ Tư pháp Mỹ điều tra chủ tịch Fed, khẳng định không gây áp lực với lãnh đạo cơ quan này.

Lời đe dọa của ông Tillis có thể trở thành rào cản đáng kể đối với kế hoạch của ông Trump. Sự phản đối của ông Tillis nhiều khả năng sẽ khiến mọi đề cử vào Fed bị bế tắc tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.

Các nghị sĩ Dân chủ cũng nhanh chóng đưa ra tuyên bố chỉ trích gay gắt.

“Ông Trump muốn đề cử một chủ tịch Fed mới và loại bỏ ông Powell khỏi Hội đồng Thống đốc để hoàn tất cuộc thâu tóm đối với ngân hàng trung ương của chúng ta”, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, thành viên Dân chủ cấp cao tại Ủy ban Ngân hàng, cho hay.