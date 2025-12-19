Ông Trump công bố 'Đấu trường Sinh tử' mừng Quốc khánh

Tổng thống Donald Trump đã công bố tổ chức sự kiện Đại hội Thể thao Yêu nước (Patriot Games) lần đầu tiên trong lịch sử, như một phần của chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.

Hôm 18/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hé lộ hàng loạt sự kiện dự kiến diễn ra suốt năm 2026 nhằm kỷ niệm mừng 250 năm Quốc Khánh nước này, Independent đưa tin.

Bên cạnh việc Đài tưởng niệm Washington được thắp sáng bằng hệ thống đèn lễ hội và một khải hoàn môn được xây dựng, Đại hội Thể thao Yêu nước sẽ chính thức khởi động.

Trong video, Tổng thống Mỹ cho biết Đại hội Thể thao Yêu nước là sự kiện thể thao kéo dài 4 ngày, chưa từng có tiền lệ, quy tụ những vận động viên trung học xuất sắc: Một nam và một nữ đến từ mỗi bang và vùng lãnh thổ”.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố tổ chức Đại hội Thể thao Yêu nước đầu tiên trong lịch sử - sự kiện mà nhiều người dùng mạng xã hội liên tưởng đến bộ truyện Đấu trường Sinh tử. Ảnh: Nhà Trắng/X.

Tranh cãi

Ngay lập tức, nhiều người dùng mạng xã hội đã so sánh Đại hội Thể thao Yêu nước với Đấu trường Sinh tử (Hunger Games) - tiểu thuyết xuất bản năm 2008 của Suzanne Collins. Trong đó, mỗi khu vực cử một nam và một nữ tham gia vào cuộc thi sinh tử.

“Tôi xin lỗi nhưng ông Trump đang công bố Đấu trường Sinh tử à?”, một người dùng trên nền tảng X viết.

"Chúng tôi yêu cầu chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, vậy mà đảng Cộng hòa lại mang đến cho chúng tôi cuộc chiến sinh tồn", nhà bình luận chính trị Brian Tyler Cohen nói.

Tài khoản X của đảng Dân chủ đã đăng bài viết trích dẫn trực tiếp cuốn tiểu thuyết kinh điển: “‘Và vì vậy, người ta đã ra sắc lệnh rằng mỗi năm, các quận khác nhau của Panem sẽ cử một chàng trai và một cô gái trẻ để chiến đấu đến chết trong một cuộc trình diễn của danh dự, lòng dũng cảm và sự hy sinh (Đấu trường sinh tử, 2012)”.

Tiểu thuyết Đấu Trường Sinh Tử của Suzanne Collins đã được chuyển thể thành loạt phim điện ảnh bom tấn thành công. Ảnh: Nerdtropolis.

Lễ kỷ niệm chưa từng có

Trong thông điệp dài 3 phút, ông Trump cũng nói rằng “năm 2026 sẽ có một lễ kỷ niệm chưa từng có để tôn vinh đất nước chúng ta và tất cả vinh quang”.

Theo ông, các sự kiện sẽ được tổ chức xuyên suốt năm tới để đánh dấu “250 năm tự do của nước Mỹ”.

Những hoạt động khác bao gồm “Hội chợ các bang vĩ đại của Mỹ” - quy tụ gian trưng bày của tất cả 50 bang trên Quảng trường Quốc gia (National Mall).

Hoạt động này nhằm “giới thiệu những đổi mới ngoạn mục và tôn vinh lịch sử cũng như văn hóa đặc sắc của nước Mỹ”. Hội chợ dự kiến diễn ra từ ngày 25/6 đến 10/7.

“Thành thật mà nói, bạn sẽ không bao giờ thấy điều gì tương tự, và cũng sẽ không bao giờ thấy lại lần nữa”, ông dự đoán.

Ông Trump cũng nhắc đến kế hoạch xây dựng “Vườn Quốc gia các Anh hùng Mỹ” - khu vườn trưng bày các bức tượng kích thước người thật của những nhân vật kiệt xuất như Ruth Bader Ginsburg, Muhammad Ali và Albert Einstein.

Ông Donald Trump cầm mô hình khải hoàn môn trong bữa tiệc tối tại Nhà Trắng ở Washington DC vào ngày 15/10. Ảnh: Reuters.

Tháng trước, ông Trump từng nói với những người tham dự tiệc Giáng sinh tại Nhà Trắng rằng “ưu tiên hàng đầu” của người đứng đầu Hội đồng Chính sách Nội địa Vince Haley là việc xây dựng một khải hoàn môn đồ sộ.

“Chúng ta là thành phố lớn duy nhất, thủ đô lớn duy nhất, và nơi lớn duy nhất không có khải hoàn môn. Một cổng khải hoàn môn tuyệt đẹp”, ông nói, trước khi nhắc tới Khải Hoàn Môn của Paris.

Mô hình khải hoàn môn được ông Trump giới thiệu gợi nhớ đến Khải Hoàn Môn ở Paris (Pháp) - công trình được xây dựng vào thế kỷ 19.

Tổng thống Mỹ cho biết việc xây dựng sẽ bắt đầu “trong tương lai rất gần”.

Vào mùa xuân năm tới, Quảng trường Quốc gia cũng sẽ tổ chức “sự kiện cầu nguyện quy mô lớn” nhằm “tái khẳng định đất nước chúng ta là một quốc gia thống nhất dưới sự che chở của Chúa. Điều đó sẽ không thay đổi”, ông cho hay.

Nhân Ngày Quốc Khánh, Nhà Trắng dự kiến đăng cai trận đấu thuộc giải Ultimate Fighting Championship (UFC), do đồng minh của ông Trump là Dana White tổ chức.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ công bố việc thành lập mô hình hợp tác công - tư mới mang tên Freedom 250, nhằm hỗ trợ triển khai các kế hoạch kỷ niệm năm 2026.

“Thông qua việc hợp tác với các bang, doanh nghiệp và tổ chức trên khắp cả nước, chúng ta sẽ làm mới tinh thần yêu nước, niềm tự hào và tinh thần tiên phong của nước Mỹ, đồng thời đặt nền móng cho 250 năm tiếp theo của độc lập và tự do. Đây sẽ là khoảng thời gian mà các bạn chưa từng trải qua trong đời - Nước Mỹ 250 tuổi”, ông Trump tuyên bố.