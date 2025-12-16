Nỗi đau bao trùm sau bi kịch xả súng rúng động ĐH Mỹ

Nỗi đau mất mát bao trùm gia đình và người thân của hai sinh viên thiệt mạng trong vụ xả súng tại Đại học Brown (Mỹ), giữa lúc cuộc điều tra vụ tấn công vẫn chưa có hồi kết.

Mukhammad Aziz Umurzokov, nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng hôm 13/12 (theo giờ địa phương), từng ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh và được gia đình mô tả là “người có tấm lòng nhân hậu nhất”.

Trong khi đó, Ella Cook, sinh viên đến từ bang Alabama, cũng không qua khỏi do vết thương quá nặng và được người xung quanh gọi là “ánh sáng rực rỡ” của họ.

Vụ xả súng xảy ra trong giờ thi chiều tại Đại học Brown, bang Rhode Island (Mỹ), đã khiến 2 sinh viên trên thiệt mạng và 8 người bị thương.

Bà Rachel Friedberg - giảng viên của trường - nói với BBC rằng kẻ nổ súng đã xông vào phòng và “la hét điều gì đó” trước khi bắt đầu nổ súng.

Ước mơ trở thành bác sĩ phẫu thuật tan vỡ

Theo chiến dịch gây quỹ GoFundMe do gia đình phát động, trước khi bị sát hại, Mukhammad Aziz Umurzokov đang theo học tại Đại học Brown với mục tiêu trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh.

Anh được gia đình mô tả là “rất tử tế, hài hước và thông minh”, đồng thời là “tấm gương lớn nhất” của cả gia đình.

Umurzokov “luôn sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn mà không hề do dự, và là người có trái tim nhân hậu nhất mà gia đình chúng tôi từng biết”, người thân của anh, Samira Umurzokova, viết. “Sự mất mát này khiến gia đình chúng tôi rất đau đớn”.

Mukhammad Aziz Umurzokov là một trong những người thiệt mạng hôm 13/12. Ảnh: GoFundMe.

Tính đến ngày 15/12, chiến dịch GoFundMe trên đã quyên góp được gần 190.000 USD trong tổng mục tiêu 200.000 USD .

Số tiền quyên góp sẽ được dùng để hỗ trợ gia đình nạn nhân trang trải các chi phí liên quan, phần còn lại sẽ được quyên góp cho hoạt động từ thiện.

Bộ Ngoại giao Uzbekistan xác nhận thông tin về cái chết của Umurzokov trên Telegram. Một người phát ngôn gọi đây là “mất mát lớn đối với tất cả chúng tôi”.

Người phát ngôn cho biết thêm Cộng hòa Uzbekistan đã liên hệ với gia đình nạn nhân và đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng thực thi pháp luật của Mỹ.

“Ánh sáng rực rỡ” của cộng đồng lụi tắt

Nạn nhân khác trong vụ xả súng kinh hoàng tại Đại học Brown được xác định là Ella Cook - sinh viên năm hai và phó chủ tịch Câu lạc bộ Cộng hòa của trường, theo thông tin từ giáo xứ ở bang Alabama và người bạn cũ cùng lớp.

Tin buồn về cái chết của Cook được thông báo trong buổi lễ tại Nhà thờ Cathedral Church of the Advent ở quê nhà Birmingham, Alabama, New York Post đưa tin.

Ella Cook, nạn nhân thiệt mạng, là phó chủ tịch Câu lạc bộ Cộng hòa của Đại học Brown. Ảnh: Linkedin.

Trong buổi lễ, một linh mục cho biết Cook là giáo dân tích cực, gắn bó với cộng đồng khi thường xuyên tham gia các hoạt động phục vụ tại nhà thờ.

Theo đoạn video phát trực tiếp được chia sẻ trên trang Facebook của giáo xứ, Cook được mô tả là "nguồn ánh sáng rực rỡ", mang lại sự bình an và niềm tin cho tất cả người xung quanh.

Vụ nổ súng diễn ra tại tòa nhà kỹ thuật Barus và vật lý Barus & Holle. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, theo Alex Shieh - cựu sinh viên Đại học Brown đã rời trường từ học kỳ trước - Cook là phó chủ tịch Câu lạc bộ Cộng hòa.

Shieh chia sẻ Cook là một trong số ít người còn liên hệ với anh sau khi anh vấp phải làn sóng chỉ trích vì gửi email lấy cảm hứng từ DOGE tới hàng nghìn cán bộ quản lý của trường.

“Bất kể quan điểm chính trị ra sao, những ai ở Brown từng biết Ella đều thấy cô ấy thân thiện và tốt bụng. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình Ella. Ella là nhà lãnh đạo trẻ đầy triển vọng nhưng đã ra đi quá sớm”, Shieh viết trên mạng xã hội X.

Trước khi theo học tại Brown, Cook từng làm phục vụ bàn tại Mountain Brook Creamery ở Birmingham, theo trang LinkedIn của cô.

Những người bạn từng làm việc cùng Cook tại cửa hàng cho biết họ rất tự hào về cô vì đã theo học tại một trường đại học thuộc nhóm Ivy League.

"Chúng tôi rất tự hào về em ấy, mỗi lần em ấy nhắc đến trường Brown, tất cả chúng tôi đều reo lên 'Em ấy sẽ vào học ở Brown!'" Sophie Grace Rhodes chia sẻ với đài truyền hình địa phương ABC 33/40.

Sau vụ tấn công, giới chức Mỹ đã tạm giữ đối tượng tình nghi liên quan là Benjamin Erickson, 24 tuổi, đến từ bang Wisconsin.

Benjamin Erickson bị bắt giữ vào tại một khách sạn Hampton Inn ở Coventry, bang Rhode Island, sau cuộc truy lùng kéo dài 11 giờ liên quan đến vụ xả súng chết người tại ngôi trường thuộc khối Ivy League.

Tuy nhiên, thị trưởng Providence Brett Smiley cho biết đối tượng trên đã được trả tự do vì không đủ bằng chứng để truy tố.

Chủ tịch Đại học Brown, Christina H. Paxson, đã ra tuyên bố sau vụ việc, gọi vụ xả súng là “ngày bi thảm đối với Đại học Brown, các gia đình và cộng đồng địa phương”.

“Không có lời nào có thể diễn tả hết nỗi đau sâu sắc mà chúng tôi đang phải chịu đựng trước những nạn nhân của vụ xả súng xảy ra hôm nay, tại tòa nhà kỹ thuật và vật lý Barus & Holley”, bà nói.

Buổi thắp nến tưởng niệm đã được tổ chức hôm 14/12 để tưởng nhớ Cook và Umurzokov. Những người tham dự cầm nến và hoa để bày tỏ sự sẻ chia với gia đình các nạn nhân, theo NBC Boston.