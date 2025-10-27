Bốn vụ nổ rung chuyển trung tâm lừa đảo KK Park, 1.500 người tháo chạy

Bốn vụ nổ liên tiếp làm rung chuyển KK Park - ổ lừa đảo toàn cầu ở Myawaddy, Myanmar, buộc Thái Lan tăng cường kiểm soát biên giới và chuẩn bị đón hơn 1.500 người chạy sang tị nạn.

Truyền thông Thái Lan cho biết đã có 4 vụ nổ liên tiếp tại KK Park từ ngày 24/10. Ảnh: Nation.

Ngày 27/10, các nguồn tin biên giới Thái Lan - Myanmar cho biết loạt vụ nổ tiếp tục xảy ra tại khu vực KK Park ở thị trấn Myawaddy, bang Karen, Myanmar - nơi được xem là ổ lừa đảo xuyên quốc gia nằm đối diện xã Mae Ku Mai Tha Sung (huyện Mae Sot, tỉnh Tak, Thái Lan).

Loạt vụ nổ 'như pháo hoa' tại ổ lừa đảo KK Park Chiều 26/10, hàng loạt vụ nổ liên tiếp rung chuyển khu KK Park ở Myawaddy khi quân đội Myanmar phối hợp lực lượng BGF cho nổ tung nhiều tòa nhà liên quan đến hoạt động lừa đảo. Các mảnh vỡ được cho là kim loại từ khu vực vụ nổ rơi xuống nhà vệ sinh của một hộ dân và một số địa điểm gần đó.

Các vụ nổ diễn ra giữa lúc quân đội Myanmar mở chiến dịch tấn công đường dây lừa đảo trực tuyến núp bóng dự án đầu tư.

Theo báo cáo, vụ nổ thứ tư xảy ra vào lúc 17h25 phút ngày 26/10, khi Lực lượng Biên phòng Karen (BGF) phối hợp cùng quân đội Myanmar cho nổ các công trình liên quan đến hoạt động lừa đảo trong khu kinh tế đặc biệt KK Park, thuộc làng Aeng Ji Myin.

Một số mảnh kim loại từ vụ nổ được cho là đã bay sang phía Thái Lan, rơi xuống nhà dân và trạm điện ở làng Ban Mae Ku Mai Tha Sung. Đây là vụ nổ thứ tư kể từ ngày 24/10, tất cả đều diễn ra trong phạm vi 500 mét tính từ đường biên giới.

Trước tình hình xung đột leo thang, hàng trăm người nước ngoài đã bỏ chạy khỏi KK Park và những khu vực lân cận như Shwe Kokko (đối diện Ban Wang Pha, huyện Mae Ramat) và Tai Chang (đối diện Ban Huai Nam Nak, huyện Phop Phra), dù khu vực này vẫn đang được các nhóm vũ trang BGF và Quân đội Phật giáo Dân chủ Karen (DKBA) bảo vệ.

Thiếu tướng Worathep Bunya, Tư lệnh Quân khu 3 Thái Lan, cho biết số người nước ngoài vượt sông Moei sang Thái Lan dự kiến còn tăng, do chính quyền Myanmar tiếp tục siết chặt chiến dịch truy quét.

“Những vụ nổ vừa qua là hoạt động phá hủy các cơ sở lừa đảo của lực lượng mặt đất Myanmar, không phải do máy bay không người lái. Chúng tôi đã trấn an người dân vùng biên, và họ vẫn cảm thấy an toàn”, ông Worathep nói.

Quan chức Thái Lan trả lời phỏng vấn về tình hình vượt biên từ biên giới Myanmar. Ảnh: Nation.

Theo Trung tâm Chỉ huy biên giới tỉnh Tak và Lực lượng đặc nhiệm Ratchamanu, tính đến ngày 27/10, đã có 1.525 người nước ngoài vượt biên sang Thái Lan, gồm 1.275 nam và 250 nữ.

Thống kê quốc tịch cho thấy có 482 người Ấn Độ, 220 người Philippines, 193 người Trung Quốc, ngoài ra còn có một số người đến Ethiopia, Kenya,.. theo Nation Thailand.

Nhà chức trách Thái Lan đã chuẩn bị khu tạm trú và phối hợp với Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) để bàn biện pháp quản lý, xác minh nhân thân và hỗ trợ nhân đạo.

Nhà trách Thái Lan cho biết đang theo dõi sát tình hình tại KK Park, trong bối cảnh chiến dịch “dọn dẹp” các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia của Myanmar vẫn đang leo thang.