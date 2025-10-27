Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Bốn vụ nổ rung chuyển trung tâm lừa đảo KK Park, 1.500 người tháo chạy

  • Thứ hai, 27/10/2025 13:35 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Bốn vụ nổ liên tiếp làm rung chuyển KK Park - ổ lừa đảo toàn cầu ở Myawaddy, Myanmar, buộc Thái Lan tăng cường kiểm soát biên giới và chuẩn bị đón hơn 1.500 người chạy sang tị nạn.

Truyền thông Thái Lan cho biết đã có 4 vụ nổ liên tiếp tại KK Park từ ngày 24/10. Ảnh: Nation.

Ngày 27/10, các nguồn tin biên giới Thái Lan - Myanmar cho biết loạt vụ nổ tiếp tục xảy ra tại khu vực KK Park ở thị trấn Myawaddy, bang Karen, Myanmar - nơi được xem là ổ lừa đảo xuyên quốc gia nằm đối diện xã Mae Ku Mai Tha Sung (huyện Mae Sot, tỉnh Tak, Thái Lan).

Loạt vụ nổ 'như pháo hoa' tại ổ lừa đảo KK Park Chiều 26/10, hàng loạt vụ nổ liên tiếp rung chuyển khu KK Park ở Myawaddy khi quân đội Myanmar phối hợp lực lượng BGF cho nổ tung nhiều tòa nhà liên quan đến hoạt động lừa đảo. Các mảnh vỡ được cho là kim loại từ khu vực vụ nổ rơi xuống nhà vệ sinh của một hộ dân và một số địa điểm gần đó.

Các vụ nổ diễn ra giữa lúc quân đội Myanmar mở chiến dịch tấn công đường dây lừa đảo trực tuyến núp bóng dự án đầu tư.

Theo báo cáo, vụ nổ thứ tư xảy ra vào lúc 17h25 phút ngày 26/10, khi Lực lượng Biên phòng Karen (BGF) phối hợp cùng quân đội Myanmar cho nổ các công trình liên quan đến hoạt động lừa đảo trong khu kinh tế đặc biệt KK Park, thuộc làng Aeng Ji Myin.

Một số mảnh kim loại từ vụ nổ được cho là đã bay sang phía Thái Lan, rơi xuống nhà dân và trạm điện ở làng Ban Mae Ku Mai Tha Sung. Đây là vụ nổ thứ tư kể từ ngày 24/10, tất cả đều diễn ra trong phạm vi 500 mét tính từ đường biên giới.

Trước tình hình xung đột leo thang, hàng trăm người nước ngoài đã bỏ chạy khỏi KK Park và những khu vực lân cận như Shwe Kokko (đối diện Ban Wang Pha, huyện Mae Ramat) và Tai Chang (đối diện Ban Huai Nam Nak, huyện Phop Phra), dù khu vực này vẫn đang được các nhóm vũ trang BGF và Quân đội Phật giáo Dân chủ Karen (DKBA) bảo vệ.

Thiếu tướng Worathep Bunya, Tư lệnh Quân khu 3 Thái Lan, cho biết số người nước ngoài vượt sông Moei sang Thái Lan dự kiến còn tăng, do chính quyền Myanmar tiếp tục siết chặt chiến dịch truy quét.

“Những vụ nổ vừa qua là hoạt động phá hủy các cơ sở lừa đảo của lực lượng mặt đất Myanmar, không phải do máy bay không người lái. Chúng tôi đã trấn an người dân vùng biên, và họ vẫn cảm thấy an toàn”, ông Worathep nói.

bien gioi Thai Lan Myanmar, vu no, no tung, lua dao truc tuyen, KK Park, o lua dao, nguoi thao chay, chong lua dao anh 1

Quan chức Thái Lan trả lời phỏng vấn về tình hình vượt biên từ biên giới Myanmar. Ảnh: Nation.

Theo Trung tâm Chỉ huy biên giới tỉnh Tak và Lực lượng đặc nhiệm Ratchamanu, tính đến ngày 27/10, đã có 1.525 người nước ngoài vượt biên sang Thái Lan, gồm 1.275 nam và 250 nữ.

Thống kê quốc tịch cho thấy có 482 người Ấn Độ, 220 người Philippines, 193 người Trung Quốc, ngoài ra còn có một số người đến Ethiopia, Kenya,.. theo Nation Thailand.

Nhà chức trách Thái Lan đã chuẩn bị khu tạm trú và phối hợp với Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) để bàn biện pháp quản lý, xác minh nhân thân và hỗ trợ nhân đạo.

Nhà trách Thái Lan cho biết đang theo dõi sát tình hình tại KK Park, trong bối cảnh chiến dịch “dọn dẹp” các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia của Myanmar vẫn đang leo thang.

Myanmar cho nổ tung các trại lừa đảo ở KK Park

Myanmar đang tiến hành xóa sổ các trại lừa đảo tại khu vực KK Park thuộc thành phố Myawaddy. Động thái này khiến hơn 1.000 người vượt biên vào Thái Lan.

28:1698 hôm qua

Myanmar tổng tấn công 'thánh địa lừa đảo' KK Park

Giới chức Myanmar mở đợt truy quét quy mô lớn lần thứ hai nhằm xóa sổ các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia ở bang Kayin, nơi bị cáo buộc dính líu nhóm vũ trang KNU và nhà đầu tư nước ngoài.

13:59 23/10/2025

Myanmar đột kích trại lừa đảo online

Quân đội Myanmar tuyên bố đã kiểm soát hơn 200 tòa nhà tại KK Park, nơi hàng nghìn lao động bị ép làm việc trong các đường dây lừa đảo trực tuyến sử dụng công nghệ Starlink.

12:13 20/10/2025

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kỹ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Phương Linh

biên giới Thái Lan Myanmar vụ nổ nổ tung lừa đảo trực tuyến KK Park ổ lừa đảo người tháo chạy chống lừa đảo Trung Quốc Thái Lan Pháp Philippines Myawaddy Myanmar biên giới Thái Lan người tị nạn truy quét lừa đảo khu tạm trú Bang Karen quân đội Myanmar

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Philippines

    Philippines
    • Thủ đô: Manila
    • Diện tích: 300.000 km2
    • Dân số: 104,92 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 313,6 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso
    • Mã điện thoại: +63
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tagalog, tiếng Filipino, tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý