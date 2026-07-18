Mỹ thua trên sân World Cup nhưng ghi bàn với cả thế giới

World Cup 2026 không mang đến thành công cho đội tuyển Mỹ, nhưng lại trở thành cơ hội để nước chủ nhà khẳng định sức hút văn hóa, du lịch và năng lực tổ chức trước thế giới.

Đến khi Tây Ban Nha hoặc Argentina nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup vào ngày 20/7, đội tuyển Mỹ đã rời giải được gần hai tuần.

Xét trên khía cạnh chuyên môn, World Cup 2026 là một thất bại đáng quên của bóng đá Mỹ. Đội chủ nhà sớm dừng bước sau khi bỏ lỡ cơ hội thuận lợi để lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết sau 24 năm, bất chấp được đánh giá cao, sở hữu HLV hưởng mức lương hàng đầu và kỳ vọng tạo cú hích đưa bóng đá trở thành môn thể thao phổ biến hơn tại quốc gia này.

Nhưng nếu nhìn rộng hơn ra ngoài sân cỏ, World Cup 2026 lại được xem là một chiến thắng lớn của nước Mỹ.

Suốt hơn một tháng, ngày hội bóng đá trải dài từ Miami đến Seattle đã mang đến cho hàng triệu du khách quốc tế một góc nhìn hoàn toàn khác về nước Mỹ - điều mà họ hiếm khi có cơ hội trải nghiệm qua truyền thông hay mạng xã hội.

Du khách hào hứng khám phá những bữa sáng đặc trưng tại Waffle House, thưởng thức món sandwich thịt bò nướng nổi tiếng của Buc-ee's, ngạc nhiên trước quy mô các trung tâm thương mại, hệ thống đường cao tốc khổng lồ hay những quầy thực phẩm đông lạnh đồ sộ trong các siêu thị Costco. Họ than phiền vì giao thông công cộng còn hạn chế, nhưng cũng thích thú khi lần đầu trải nghiệm taxi tự lái Waymo.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ với nhiều đồng minh phương Tây có dấu hiệu rạn nứt và chính sách đối ngoại của Washington liên tục gây tranh cãi, World Cup trở thành lời nhắc nhở rằng sức hấp dẫn về văn hóa và xã hội của Mỹ vẫn đủ mạnh để tạo ấn tượng với thế giới, theo WSJ.

"Tất cả mọi thứ ở World Cup lần này đều tuyệt vời", tiền đạo Erling Haaland của Na Uy chia sẻ sau giải đấu.

Ngôi sao này cho biết anh yêu thích nước Mỹ đến mức mang về quê nhiều món đồ lưu niệm độc đáo, trong đó có những mô hình gấu mèo nhồi bông mua tại Dallas.

"Tôi thích người Mỹ. Họ rất hài hước và thú vị. Tôi thích cách họ sống", Haaland nói.

Người hâm mộ Brazil tại Quảng trường Thời đại và người hâm mộ Scotland mặc váy kilt chơi bóng đá trên đường phố ở Boston khi đến Mỹ cổ vũ World Cup. Ảnh: Reuters.

Từ hoài nghi đến bất ngờ

Chỉ vài tuần trước ngày khai mạc, rất ít người tin World Cup tại Mỹ sẽ thành công.

Giá vé quá cao, hạ tầng giao thông bị đánh giá phức tạp, chính sách nhập cư nghiêm ngặt và nhiều ghế trống ở trận mở màn của đội tuyển Mỹ từng khiến không ít người lo ngại giải đấu sẽ trở thành một thất bại về công tác tổ chức. Không chỉ vậy, một trọng tài đến từ Somalia còn bị từ chối nhập cảnh do quy trình kiểm tra an ninh.

Tuy nhiên, hàng triệu người hâm mộ vẫn đổ về Mỹ. Và những gì họ chứng kiến hoàn toàn khác với hình ảnh tiêu cực thường xuất hiện trên mạng xã hội.

Điều đặc biệt là ấn tượng tích cực ấy không chỉ đến từ 104 trận đấu của giải mà còn được hình thành trong suốt gần 40 ngày sinh hoạt, đi lại và trải nghiệm cuộc sống thường nhật tại Mỹ.

Khác với những bộ phim bom tấn hay lễ khai mạc Olympic được dàn dựng công phu, World Cup giống như lời mời để cả thế giới "sống thử" tại nước Mỹ trong hơn một tháng.

Cuối cùng, điều chinh phục du khách không phải những sân vận động hiện đại, màn pháo hoa kỷ niệm 250 năm lập quốc hay các chiến dịch quảng bá hoành tráng.

Điều quảng bá tốt nhất cho nước Mỹ lại chính là cuộc sống nước Mỹ.

Màn biểu diễn nghệ thuật trước trận Paraguay - Pháp tại Philadelphia trong ngày Quốc khánh Mỹ 4/7. Ảnh: Reuters.

Thậm chí, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sau thành công của World Cup 2026, Mỹ xứng đáng tiếp tục được trao quyền đăng cai giải đấu trong tương lai.

Theo Politico, phát biểu tại sự kiện do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức ngày 17/7 tại Trump Tower (New York), trước thềm trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina, ông Trump công khai bày tỏ mong muốn FIFA sớm đưa ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại Mỹ.

"Tôi nghĩ các bạn nên trao quyền đăng cai cho nước Mỹ thêm một lần nữa. Lần này sẽ không có Canada và Mexico", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đứng cạnh Cúp vô địch bóng đá thế giới FIFA khi tham dự buổi tiếp đón của FIFA tại Tháp Trump ở thành phố New York (Mỹ) ngày 17/7. Ảnh: Reuters.

Sức mạnh mềm phát huy và một nước Mỹ khác trong mắt thế giới

Một khảo sát của Hiệp hội Du lịch Mỹ trước giải đấu cho thấy 91% khách quốc tế hài lòng với chuyến đi và gần 2/3 cho biết họ có thiện cảm hơn với nước Mỹ sau khi trở về.

Theo tổ chức này, khách du lịch quốc tế chính là những "đại sứ thương hiệu" hiệu quả nhất của nước Mỹ.

Hình ảnh cổ động viên Hà Lan nhuộm cam nhiều khu phố hay người hâm mộ Scotland phủ kín các quán rượu ở Boston càng góp phần lan tỏa bầu không khí lễ hội.

Thực tế từ các kỳ World Cup trước đây cho thấy bóng đá thường khiến những tranh cãi chính trị bị lu mờ. World Cup 2022 tại Qatar hay World Cup 2018 diễn ra tại Nga cũng không thiếu những tranh luận. Tuy nhiên, ký ức đọng lại với người hâm mộ vẫn là những màn trình diễn của Lionel Messi hay Kylian Mbappe.

World Cup 2026 cũng không ngoại lệ.

Khi Mỹ cùng Canada và Mexico giành quyền đăng cai giải đấu, không ai có thể hình dung thế giới sẽ trải qua đại dịch Covid-19, xung đột với Iran hay việc ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Đến khi giải đấu khởi tranh, Mỹ thậm chí đang tiến hành các chiến dịch quân sự nhằm vào một trong những quốc gia góp mặt tại vòng bảng.

Thế nhưng càng về cuối giải, những tranh cãi về địa chính trị, giá vé hay thời tiết nắng nóng dần bị lu mờ trước sức hút của bóng đá.

Bên trong các sân vận động hoành tráng với sức chứa khổng lồ, có vòm che và điều hòa tại Mỹ trong kỳ World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Đúng là giải đấu rất đắt đỏ. FIFA đã phải nâng dự báo doanh thu của World Cup từ 11 tỷ USD lên 15 tỷ USD nhờ doanh số bán vé, bản quyền truyền hình và hàng lưu niệm vượt kỳ vọng. Chung kết World Cup 2026 thậm chí được dự báo lập kỷ lục đắt đỏ nhất lịch sử thể thao, theo Athletic.

Đúng là thời tiết mùa hè ở nhiều thành phố nước Mỹ rất nóng. Nhưng đổi lại, người hâm mộ được theo dõi các trận đấu trong những sân vận động hiện đại, có điều hòa với sức chứa hàng chục nghìn người.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng gọi Mỹ là "quốc gia quyền lực nhất thế giới" và cho rằng việc tổ chức World Cup tại đây tất yếu sẽ có những khác biệt. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ nhất chính là cách nước chủ nhà đối xử với người hâm mộ.

Khác với nhiều quốc gia châu Âu hay Nam Mỹ, nơi cổ động viên thường bị tách riêng và chịu sự giám sát nghiêm ngặt vì lo ngại bạo lực, lực lượng chức năng Mỹ hầu như không áp dụng các biện pháp phân tách.

Ngay cả trận bán kết giữa Anh và Argentina - hai đối thủ có lịch sử đối đầu căng thẳng - cũng diễn ra trong bầu không khí an toàn.

Đơn vị Phụ trách An ninh Bóng đá Anh (UKFPU) đã công khai khen ngợi cách Mỹ quản lý người hâm mộ.

"Thật tuyệt khi các cổ động viên được đối xử dựa trên hành vi thực tế của họ, thay vì những định kiến đã lỗi thời", Cảnh sát trưởng Mark Roberts nhận xét.

Nhiều người hâm mộ cũng cho biết họ bất ngờ trước một nước Mỹ thân thiện và cởi mở, với văn hóa mua sắm 24/7, những ly nước ngọt được rót miễn phí không giới hạn, món cánh gà chấm sốt ranch đặc trưng và sự hiếu khách của người dân địa phương, theo Reuters.

Thị trưởng Boston Michelle Wu bắt tay với một người hâm mộ Cape Verde tại Công viên Town Field ở Dorchester Massachusetts (Mỹ) ngày 15/6. Ảnh: Reuters.

Sự hiếu khách tại World Cup giúp Mỹ ghi điểm trong mắt người hâm mộ quốc tế. Ảnh: Reuters.

Thất bại của đội tuyển, chiến thắng của nước Mỹ

Trên sân cỏ, đội tuyển Mỹ khép lại giải đấu bằng thất bại 1-4 trước Bỉ. Nhưng ngoài sân cỏ, World Cup đã giúp nước Mỹ chứng minh rằng quốc gia này hoàn toàn có thể trở thành một "cường quốc bóng đá" về mặt tổ chức và sức hút.

Lượng khán giả truyền hình lập kỷ lục, các sân vận động gần như kín chỗ và bóng đá lần đầu tiên tạo nên cơn sốt chưa từng có tại Mỹ.

Trong năm nước Mỹ kỷ niệm 250 năm lập quốc, World Cup vô tình trở thành chiến dịch quảng bá hình ảnh hiệu quả hơn bất kỳ màn trình diễn quân sự hay lễ kỷ niệm chính thức nào.

Tiền vệ Tyler Adams của đội tuyển Mỹ cho rằng dù đội tuyển gây thất vọng, họ vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ.

"Sự cổ vũ thật không thể tin nổi. Chúng tôi đã khiến họ thất vọng ở thời điểm này, nhưng tôi nghĩ mọi người yêu mến đội tuyển vì chúng tôi gần gũi và đại diện cho hình ảnh của nước Mỹ ngày nay", Adams nói.