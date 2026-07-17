Cơn sốt thuê chuyên cơ xem chung kết World Cup

Chiến thắng trước đội tuyển Anh không chỉ đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026 mà còn tạo nên cơn sốt chưa từng có trên thị trường du lịch nước này.

Cổ động viên Việt Nam và Argentina cùng ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Albiceleste trong trận bán kết với Anh.

Từ các hãng hàng không thương mại đến dịch vụ thuê chuyên cơ hạng sang đều ghi nhận nhu cầu tăng vọt của người hâm mộ muốn sang Mỹ theo dõi trận chung kết với Tây Ban Nha.

Sau khi đội tuyển Argentina giành quyền vào chung kết World Cup 2026, nhu cầu của người hâm mộ muốn tới New York để cổ vũ đội nhà đã tăng đột biến, kéo theo sự bùng nổ của thị trường hàng không tư nhân. Nhiều doanh nghiệp đã tung ra các gói dịch vụ hạng sang đưa khách đến sân vận động MetLife (bang New Jersey) theo dõi trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha vào ngày 19/7.

Các hãng khai thác máy bay tư nhân tại Argentina cho biết lượng máy bay còn trống đang nhanh chóng cạn kiệt do nhu cầu đặt chỗ vào phút chót tăng mạnh. Hãng Oliver Jets, công ty hàng không tư nhân cao cấp của Argentina, chào bán gói VIP trị giá 35.000 USD /người, bao gồm vé khứ hồi bằng chuyên cơ Bombardier Global 5000, xe đưa đón tại Mỹ và vé vào sân xem trận chung kết.

Trong khi đó, hãng Flyzar, đơn vị dẫn đầu thị trường hàng không hạng sang và các chuyến bay liên lục địa của Argentina, cung cấp dịch vụ thuê nguyên chiếc chuyên cơ 14 chỗ trên chặng Buenos Aires - New York với giá khoảng 200.000 USD , tương đương gần 15.000 USD mỗi hành khách nếu đủ khách. Hãng Welojets cũng khai thác các chuyến bay riêng với giá từ 130.000 USD /chuyến, nhưng cho biết số lượng máy bay còn lại rất hạn chế.

Ngoài chi phí di chuyển, giá vé xem trận chung kết cũng tăng lên mức kỷ lục. Trên thị trường bán lại chính thức, vé vào sân MetLife dao động từ 7.000- 39.000 USD tùy vị trí, trong đó các khu vực dịch vụ cao cấp có mức giá cao nhất.

Người dân Argentina đổ ra đường ăn mừng Argentina vào chung kết.

Cơn sốt World Cup cũng được phản ánh qua số liệu của nền tảng du lịch Despegar, nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất Argentina. Ngay sau chiến thắng của Argentina trước Anh ở bán kết, lượng tìm kiếm các chuyến bay đến New York tăng hơn 60 lần so với hai tuần trước đó. Trước nhu cầu bùng nổ, hãng hàng không quốc gia Argentina Aerolíneas Argentinas đã mở thêm hai chuyến bay đặc biệt chở cổ động viên sang Mỹ, song toàn bộ 540 vé đã được bán hết chỉ trong 12 giờ.

Không chỉ vé máy bay và vé trận đấu, chi phí lưu trú tại khu vực New York cũng tăng mạnh do lượng lớn người hâm mộ Argentina đổ về theo dõi trận chung kết World Cup. Theo các doanh nghiệp du lịch, nhu cầu đặt phòng vẫn tiếp tục tăng sát ngày diễn ra trận đấu.