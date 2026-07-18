Hà mã tiên tri Thái Lan dự đoán Argentina vô địch World Cup 2026

Chú hà mã nổi tiếng Moo Deng của Thái Lan tiếp tục thu hút sự chú ý khi đưa ra dự đoán mới về bóng đá, lần này chọn Argentina đánh bại Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 20

Moo Deng, chú hà mã lùn nổi tiếng, đang ngấu nghiến khay trái cây Argentina. Ảnh: THE NATION.

Theo báo The Nation của Thái Lan, vườn thú Khao Kheow tại huyện Si Racha, tỉnh Chon Buri, đã tổ chức hoạt động này ngày 18/7 nhằm góp phần khuấy động bầu không khí trước trận chung kết World Cup, đồng thời tạo thêm trải nghiệm thú vị cho du khách.

Giám đốc vườn thú Narongwit Chodchoi cùng đội ngũ chăm sóc động vật đã chuẩn bị hai khay trái cây có tên Tây Ban Nha (ESP) và Argentina (ARG), được trang trí bằng quốc kỳ của hai đội tuyển để làm phong phú môi trường sống cho động vật.

Sau đó, người chăm sóc Moo Deng là Atthaphon thả chú hà mã lùn vào khu vực lựa chọn. Moo Deng nhanh chóng tiến đến khay trái cây mang tên Argentina mà không do dự, khiến nhiều du khách có mặt reo hò và cổ vũ.

Theo ban tổ chức, hoạt động này cũng là cơ hội để Moo Deng "lấy lại phong độ" sau hai lần dự đoán không chính xác ở các trận chung kết trước đó, khi từng chọn Pháp thắng Tây Ban Nha và Anh đánh bại Argentina.

Ông Narongwit cho biết hoạt động được tổ chức nhằm mang lại niềm vui cho du khách, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc động vật thông qua việc làm phong phú môi trường sống. Theo ông, cách bố trí thức ăn theo hình thức này khuyến khích động vật vận động, giảm căng thẳng và tạo điều kiện để chúng thể hiện các tập tính tự nhiên, trong khi vẫn bảo đảm chế độ dinh dưỡng.

Giám đốc Vườn thú Khao Kheow nhấn mạnh mục đích của hoạt động hoàn toàn nhằm quảng bá hình ảnh vườn thú và tạo không khí sôi động cho người hâm mộ bóng đá, bất kể dự đoán của Moo Deng có trùng với kết quả trận đấu hay không.

Ông cũng khẳng định hoạt động này không nhằm cổ súy hoặc quảng bá cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào.