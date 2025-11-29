Mỹ dừng xét duyệt tị nạn sau vụ nổ súng gần Nhà Trắng

Mỹ tạm dừng toàn bộ quy trình xét cấp quy chế tị nạn và siết an ninh sau vụ người nhập cư Afghanistan nổ súng gần Nhà Trắng, khiến một Vệ binh Quốc gia thiệt mạng và một người bị thương nặng.

Vụ nổ súng gần Nhà Trắng khiến một lính Vệ binh Quốc gia thiệt mạng đã buộc Mỹ lập tức siết chặt chính sách nhập cư, tạm dừng xét duyệt quy chế tị nạn và ngừng cấp visa cho toàn bộ công dân Afghanistan.

Theo đó, Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) Joseph Edlow ngày 28/11 cho biết mọi quyết định liên quan đến quy chế tị nạn sẽ bị đình lại cho đến khi cơ quan có thể đảm bảo “mọi trường hợp người nước ngoài đều được thẩm tra và sàng lọc ở mức cao nhất”, theo ABC News.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington tạm thời ngừng cấp visa cho mọi công dân Afghanistan. Ông nhấn mạnh “không có ưu tiên nào quan trọng hơn việc bảo vệ đất nước và người dân Mỹ”.

Lính Vệ binh Quốc gia tại hiện trường vụ nổ súng ở thủ đô Washington hôm 26/11. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ “vĩnh viễn” dừng tiếp nhận người nhập cư đến từ các quốc gia thuộc “thế giới thứ ba”, nhằm giúp hệ thống an ninh - nhập cư trong nước khôi phục hoàn toàn.

Ông cũng cảnh báo sẽ xem xét đảo ngược “hàng triệu” đơn xin nhập cảnh được chấp thuận dưới thời cựu tổng thống Joe Biden và “trục xuất bất kỳ ai không mang lại lợi ích thực sự hay không thể trung thành với nước Mỹ”.

Các động thái cứng rắn của chính quyền Trump được đưa ra sau vụ Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi, công dân gốc Afghanistan, nổ súng vào hai lính Vệ binh Quốc gia đang làm nhiệm vụ gần Nhà Trắng. Một người tử vong, người còn lại trong tình trạng nguy kịch.

Lakanwal đến Mỹ vào tháng 9/2021, chỉ một tháng sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Kabul. Trước đó, người này từng phục vụ trong quân đội Afghanistan và hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm Mỹ trong chiến dịch chống Taliban. Hiện nguyên nhân khiến Lakanwal phục kích và tấn công lính Vệ binh Quốc gia vẫn chưa được làm rõ.

Cận cảnh bắt giữ nghi phạm nổ súng vào hai lính Vệ binh Quốc gia Mỹ Chiều ngày 26/11, một vụ nổ súng xảy ra tại ga tàu điện ngầm Farragut West, cách Nhà Trắng hai dãy nhà. Nhân chứng tại hiện trường mô tả nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và mọi người bỏ chạy, gây ra cảnh hỗn loạn.