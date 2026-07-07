Mỹ 1-2 Bỉ: Bàn thắng liên tiếp

Chỉ trong vòng 3 phút, hai đội liên tiếp ghi bàn tạo nên thế trận sôi động trên sân Seattle.

Ketelaere khiến người hâm mộ Mỹ chết lặng. Ảnh: Reuters.

Trong thế trận bế tắc, tuyển Mỹ bất ngờ có bàn gỡ hòa. Phút 31, Malik Tillman thực hiện pha đá phạt thành bàn làm nổ tung cầu trường. Cú đá có phần may mắn khi bóng trúng hàng rào. Dù vậy, đội chủ nhà cho thấy sự đáng sợ từ các tình huống bóng chết khi có được bàn thắng thứ 3 từ đá phạt ở World Cup 2026.

Tuy nhiên, "niềm vui ngắn chẳng tày gang", tuyển Mỹ nhanh chóng nhận thêm gáo nước lạnh. Phút 33, Trossard đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi tạt vào trong để Ketelaere bật cao đánh đầu tung lưới tuyển Mỹ lần thứ 2 trong trận. Hàng thủ Mỹ tiếp tục cho thấy sự mất tập trung ở pha bóng này.

Khoảnh khắc hàng thủ Mỹ bị xé toạc.

Trong 15 phút đầu trận, tuyển Bỉ không tung ra được cú sút nào và chỉ thực hiện được 50 đường chuyền. Ngược lại, Bỉ chuyền bóng gấp đôi, tung ra 6 cú sút, 3 lần đưa bóng đi trúng đích và có bàn thắng.

Để hạn chế những pha lên bóng của đối thủ, tuyển Mỹ chủ động phạm lỗi từ xa. Cách chơi rắn này khiến đại diện châu Âu gặp tổn thất lớn khi Amadou Onana phải rời sân ngay ở phút 21 vì chấn thương.

Ketelaere mở tỷ số cho Bỉ.

Trước một đối thủ khó chơi và ở đẳng cấp cao hơn như Bỉ, tuyển Mỹ thật sự gặp khó khăn trong khâu triển khai bóng.

Phút thứ 8, tuyển Bỉ lên bóng khá thoáng bên cánh phải nhưng Youri Tielemans lại sút không trúng bóng ở tư thế trống trải không ai theo kèm. Tuy nhiên, đại diện châu Âu không cần phải đợi lâu để được ăn mừng.

Đúng 1 phút sau đó, tận dụng việc hàng thủ Mỹ lơ là với một pha bóng khá lộn xộn trong vùng cấm, Nicolas Raskin cướp bóng và căng ngang thuận lợi. Ketelaere có mặt đúng lúc để nhanh chân đệm bóng tung lưới tuyển Mỹ.

Balogun đá chính từ đầu.

Balogun nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bosnia & Herzegovina ở vòng 32 đội. Theo quy định thông thường, tiền đạo của tuyển Mỹ sẽ bị treo giò ở trận đấu kế tiếp, tức ở cuộc chạm trán Bỉ. Tuy nhiên, FIFA cho tiền đạo này hưởng án treo.

Màn so tài giữa Mỹ và Bỉ vào ngày 7/7 được dự báo rất hấp dẫn khi cả hai đều sở hữu nhiều ngôi sao tấn công chất lượng. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku và cả Jeremy Doku đều ngồi dự bị trận này.

Đội hình ra sân của 2 đội.

Sau chiến thắng 2-0 trước Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội, tuyển Mỹ bước vào trận gặp Bỉ trên sân Lumen Field (Seattle) với cơ hội viết tiếp hành trình đáng nhớ tại World Cup 2026. Thầy trò HLV Mauricio Pochettino hướng đến lần đầu góp mặt ở tứ kết kể từ kỳ World Cup 2002.

Lịch sử không đứng về phía đội chủ nhà. Mỹ chỉ thắng một trong bảy lần chạm trán Bỉ, đó là chiến thắng từ World Cup 1930. Đáng chú ý, ở màn so tài gần nhất hồi tháng 3/2026, "Quỷ đỏ" châu Âu từng đánh bại Mỹ với tỷ số đậm 5-2, qua đó nối dài chuỗi sáu trận thắng liên tiếp trước đối thủ này.

Bỉ cũng bước vào vòng knock-out với sự tự tin lớn. Đội bóng của HLV Rudi Garcia đứng đầu bảng G trước khi tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục trước Senegal. Bị dẫn 0-2 cho đến những phút cuối, Bỉ gỡ hòa nhờ các pha lập công của Romelu Lukaku và Youri Tielemans, trước khi chính Tielemans thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 120 để giành chiến thắng 3-2.

Nếu vượt qua Bỉ, tuyển Mỹ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ở tứ kết. Tuy nhiên, với thành tích đối đầu vượt trội cùng kinh nghiệm ở các trận cầu lớn, Bỉ vẫn được đánh giá là đội nắm nhiều lợi thế hơn trước giờ bóng lăn.

Highlights Mexico 2-3 Anh Sáng 6/7, Anh xuất sắc vượt qua Mexico với tỷ số 3-2 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.