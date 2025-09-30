Mức lương thấp kỷ lục của Mourinho

Trở lại Benfica sau 25 năm, Jose Mourinho chấp nhận mức lương khiêm tốn nhất trong sự nghiệp huấn luyện kể từ khi rời Bồ Đào Nha.

Mourinho bỏ túi 6 triệu bảng trong hợp đồng 2 năm tại Benfica.

Benfica bổ nhiệm Mourinho chỉ 3 tuần sau khi ông bị Fenerbahce sa thải vào cuối tháng 8. Chia sẻ với CNN, Chủ tịch Benfica Rui Costa từ chối tiết lộ con số cụ thể, nhưng thừa nhận mức thu nhập của Mourinho chỉ tương đương hoặc thấp hơn người tiền nhiệm Roger Schmidt.

Theo truyền thông Anh, bản hợp đồng 2 năm của "Người đặc biệt" có tổng giá trị khoảng 6 triệu bảng. Rui Costa nhấn mạnh: "Đây là mức lương thấp nhất của Mourinho kể từ khi rời Bồ Đào Nha. Chính khát khao trở lại Benfica đã thuyết phục chúng tôi rằng ông ấy là lựa chọn lý tưởng".

Trước đó, Mourinho từng phải cắt giảm thu nhập khi rời Tottenham để dẫn dắt AS Roma vào năm 2021. Khi ấy, ông đồng ý giảm khoảng 3,5 triệu bảng/năm, nhận 6,5 triệu bảng từ Roma so với mức 10 triệu bảng tại Spurs.

Mourinho tiếp tục chấp nhận hy sinh quyền lợi tài chính để được trở lại Benfica, nơi ông từng bắt đầu sự nghiệp huấn luyện. Dù mức lương không còn cao như trước, sự xuất hiện của ông hứa hẹn mang lại cú hích lớn cho đội bóng Bồ Đào Nha ở Champions League lẫn giải quốc nội.

Sau 3 trận dưới thời Mourinho, Benfica duy trì mạch bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Nếu tính từ đầu mùa, Benfica cũng chưa thua trận nào sau 7 vòng ở giải quốc nội.