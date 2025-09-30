Phản ứng của Mourinho khi đối đầu Chelsea

Jose Mourinho gửi lời cảnh báo tới đội bóng cũ Chelsea trước cuộc đối đầu tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 1/10.

Mourinho quyết tâm đánh bại Chelsea. Ảnh: Reuters.

“Tôi cảm thấy như trở về nhà", Mourinho nói trong cuộc phỏng vấn hôm 29/9. "Tôi từng dẫn dắt Tottenham, MU và Inter Milan thi đấu ở đây. Nhưng tôi không còn là người của Chelsea nữa. Giờ tôi là người của màu đỏ - của Benfica - và tôi muốn chiến thắng”.

HLV người Bồ Đào Nha nhấn mạnh Chelsea sẽ chơi tấn công để tìm ba điểm sau trận thua Bayern Munich ở lượt mở màn, còn Benfica sẽ phải phòng ngự chắc chắn để hy vọng tạo khác biệt. “Đối thủ của Benfica là Chelsea, Real Madrid và Newcastle, trận nào cũng căng. Chúng tôi phải giành điểm ngay ngày mai”, Mourinho nói thêm.

Mourinho từng trải qua hai nhiệm kỳ huy hoàng cùng Chelsea, giành tổng cộng 6 danh hiệu lớn từ năm 2004 đến 2007, bao gồm 2 chức vô địch Premier League và 1 FA Cup.

Sau thời gian dẫn dắt Inter và Real Madrid, HLV người Bồ Đào Nha trở lại London năm 2013 và tiếp tục đưa Chelsea lên ngôi vô địch Premier League mùa 2014/15 trước khi rời ghế vào cuối năm 2015.

Khi được hỏi về khả năng bị cổ động viên Chelsea la ó khi xuất hiện tại Stamford Bridge, Mourinho tỏ ra tự tin: “Tôi không nghĩ họ sẽ huýt sáo. Khi tôi đi ngoài phố, họ vẫn xin chụp ảnh và trò chuyện rất thân thiện”.

Kể từ khi trở lại dẫn dắt Benfica đầu tháng này, Mourinho giúp CLB duy trì mạch bất bại sau 3 trận. Màn tái ngộ giữa Mourinho và Chelsea tại Stamford Bridge hứa hẹn nhiều cảm xúc.

Mourinho ôm hận vì siêu phẩm phút 90+1 Rạng sáng 24/9, Benfica của Jose Mourinho chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Rio Ave trên sân nhà Da Luz thuộc vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha.