Tuyển Thái Lan gặp nguy

Đội tuyển Thái Lan đối mặt với tổn thất lớn trước vòng loại Asian Cup vào tháng tới, khi Suphanat Mueanta gặp chấn thương.

Sự vắng mặt của Suphanat là tổn thất về chuyên môn của "Voi chiến".

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Suphanat Mueanta dính chấn thương trong trận đấu giữa CLB Buriram United và Ayutthaya United tại Thai League 1 cuối tuần qua. Cầu thủ 23 tuổi được chẩn đoán phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng, khiến anh bỏ lỡ vòng loại Asian Cup, bao gồm hai cuộc đối đầu then chốt với Đài Loan (Trung Quốc) vào đầu tháng 10.

Chấn thương của Suphanat Mueanta là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Thái Lan tại vòng loại Asian Cup. Bởi lẽ, chân sút của Buriram đang có phong độ cao, và là nhân tố quan trọng trong sơ đồ tấn công của HLV Masatada Ishii.

Sự vắng mặt của anh để lại khoảng trống lớn ở hàng công, đặc biệt khi Thái Lan đang cần điểm số để đảm bảo suất dự Asian Cup 2027. Thái Lan đang có khởi đầu tệ hại ở vòng loại Asian Cup 2027 khi thua 1-3 trước Turkmenistan ở hồi tháng 6.

Hai trận đấu gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 10 tới sẽ mang tính bước ngoặt với đội bóng của HLV Ishii. Trước đó, HLV Ishii đã gây tranh cãi khi loại hai trụ cột Theerathon Bunmathan và Teerasil Dangda khỏi danh sách triệu tập cho tháng 10, dù cả hai đều đang có phong độ cao. Với chấn thương của Suphanat Mueanta, nhiều CĐV Thái Lan tin rằng "Voi chiến" nên gọi trở lại Teerasil Dangda.

