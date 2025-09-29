Còn ai nhớ Alexis Sanchez?

Từng bị chê hết thời, Alexis Sanchez cho thấy dấu hiệu hồi sinh về mặt phong độ khi khoác áo Sevilla.

Sanchez mang đến kinh nghiệm và sự sáng tạo cho hàng công Sevilla.

Với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trong 4 trận đầu tiên ra sân ở La Liga, Sanchez có khởi đầu đáng ngạc nhiên tại Sevilla. Ở tuổi 36, cầu thủ người Chile tưởng như hết thời khi chia tay Udinese hè này.

Sau quãng thời gian thất vọng ở Serie A mùa trước, Sanchez quyết định chấm dứt hợp đồng trước hạn với Udinese (đến tháng 6/2026) để gia nhập Sevilla. Vài năm qua, chân sút người Chile chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Trong mùa 2024/25, Sanchez không ghi bàn hay có kiến tạo nào sau 14 lần ra sân cho Udinese. Anh dính chấn thương bắp chân từ đầu mùa trước và mất nhiều thời gian để hồi phục. Sau khi trở lại sân cỏ, Sanchez cũng không đạt phong độ cao nhất.

Thế nhưng, Sanchez đáp trả mọi nghi ngờ tại Sevilla. HLV Matias Almeyda của Sevilla thậm chí dành những lời ngợi ca cho tiền đạo kỳ cựu người Chile, sau những đóng góp ấn tượng của anh tại đội bóng thời gian qua.

Sanchez không thể tìm lại phong độ ở Udinese.

"Alexis là hiện thân của bóng đá, là niềm vui. Cậu ấy không dành cả ngày lướt điện thoại. Alexis nói về bóng đá, về các tình huống, về cầu thủ. Tôi rất biết ơn vì cậu ấy đã gia nhập Sevilla", HLV Almeyda chia sẻ.

Almeyda đặc biệt ấn tượng với tư duy bóng đá của Sanchez: "Cậu ấy là một trong những cầu thủ thấp nhất nhưng vẫn thắng tranh chấp trên không. Alexis không phải người nhanh nhất nhưng luôn vượt qua đối thủ bằng tốc độ. Dù bị vây quanh, cậu ấy vẫn giữ được bóng. Tôi chỉ biết cảm ơn vì sự thông minh đó".

Những phẩm chất này giúp Sanchez, người sẽ bước sang 37 tuổi vào tháng 12, vẫn là một nhân tố quan trọng trong đội hình Sevilla tại La Liga mùa giải 2025/26.

Tờ El Pais tin rằng với những gì thể hiện, Sanchez sẽ truyền cảm hứng giúp Sevilla xây dựng tinh thần đoàn kết và khát khao chiến thắng trong một mùa giải hứa hẹn đầy khó khăn.