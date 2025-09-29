Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Biến cố lớn xảy ra ở AFC Champions League

  • Thứ hai, 29/9/2025 19:31 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Nhà vô địch Ấn Độ Mohun Bagan rút lui khỏi trận đấu trên sân khách với Sepahan SC (Iran) thuộc vòng bảng AFC Champions League Two.

Mohun Bagan từ chối đến Iran gặp Sepahan SC.

Theo The Times of India, trận đấu không thể diễn ra vào ngày 30/9 như kế hoạch. Sau cuộc họp giữa toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện, Mohun Bagan thông báo 6 cầu thủ ngoại – gồm các ngôi sao từ Australia, Anh, Tây Ban Nha và Brazil – từ chối tham gia chuyến đi đến Iran, dựa trên các khuyến cáo từ chính phủ quốc gia của họ về lo ngại an ninh.

Một quan chức CLB cho biết: "Chúng tôi ưu tiên an toàn cho cầu thủ và gia đình họ. Quyết định này được đưa ra tập thể, sau khi xem xét các rủi ro tiềm ẩn và khuyến cáo từ chính phủ".

CLB Sepahan khẳng định visa được cấp cho toàn bộ đội hình Mohun Bagan và không có trở ngại từ phía Iran. AFC chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng theo quy định, nếu Mohun Bagan không ra sân, họ sẽ bị xử thua 0-3 và có nguy cơ bị loại khỏi giải.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Mohun Bagan gặp vấn đề tương tự, và có nguy cơ bị AFC xử phạt nặng. Ở mùa 2024/25, Mohun Bagan cũng từ chối đến Iran gặp Tractor SC (Tabriz). Kết quả, AFC tuyên bố Mohun Bagan "rút lui" khỏi giải đấu, dẫn đến việc họ bị loại và mất suất thi đấu.

Năm ngoái, Mumbai City FC - một CLB Ấn Độ khác, thi đấu tại Tehran mà không có các ngoại binh chủ chốt ra sân.

Amorim suy sụp tinh thần

Nguồn tin nội bộ MU mô tả Ruben Amorim như "người đàn ông cô đơn" tại Carrington, với các dấu hiệu cho thấy gánh nặng công việc đang bào mòn tinh thần vị HLV này.

1 giờ trước

Thêm 3 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị gạch tên

Ban tổ chức các giải VĐQG Malaysia (MFL) cấm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel của Johor Darul Ta'zim (JDT) tham gia mọi giải đấu thuộc hệ thống Malaysia League.

4 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Mohun Bagan bỏ trận đấu AFC Champions League Two

    Đọc tiếp

    TP.HCM I thang phut chot, tao ap luc len Ha Noi hinh anh

    TP.HCM I thắng phút chót, tạo áp lực lên Hà Nội

    48 phút trước 19:28 29/9/2025

    0

    TP.HCM I tiếp tục thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch khi giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước PP Hà Nam ở vòng 7 chiều 29/9, qua đó tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng và tạo áp lực lớn lên Hà Nội trong cuộc đua vô địch.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý