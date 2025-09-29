Biến cố lớn xảy ra ở AFC Champions League

Nhà vô địch Ấn Độ Mohun Bagan rút lui khỏi trận đấu trên sân khách với Sepahan SC (Iran) thuộc vòng bảng AFC Champions League Two.

Mohun Bagan từ chối đến Iran gặp Sepahan SC.

Theo The Times of India, trận đấu không thể diễn ra vào ngày 30/9 như kế hoạch. Sau cuộc họp giữa toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện, Mohun Bagan thông báo 6 cầu thủ ngoại – gồm các ngôi sao từ Australia, Anh, Tây Ban Nha và Brazil – từ chối tham gia chuyến đi đến Iran, dựa trên các khuyến cáo từ chính phủ quốc gia của họ về lo ngại an ninh.

Một quan chức CLB cho biết: "Chúng tôi ưu tiên an toàn cho cầu thủ và gia đình họ. Quyết định này được đưa ra tập thể, sau khi xem xét các rủi ro tiềm ẩn và khuyến cáo từ chính phủ".

CLB Sepahan khẳng định visa được cấp cho toàn bộ đội hình Mohun Bagan và không có trở ngại từ phía Iran. AFC chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng theo quy định, nếu Mohun Bagan không ra sân, họ sẽ bị xử thua 0-3 và có nguy cơ bị loại khỏi giải.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Mohun Bagan gặp vấn đề tương tự, và có nguy cơ bị AFC xử phạt nặng. Ở mùa 2024/25, Mohun Bagan cũng từ chối đến Iran gặp Tractor SC (Tabriz). Kết quả, AFC tuyên bố Mohun Bagan "rút lui" khỏi giải đấu, dẫn đến việc họ bị loại và mất suất thi đấu.

Năm ngoái, Mumbai City FC - một CLB Ấn Độ khác, thi đấu tại Tehran mà không có các ngoại binh chủ chốt ra sân.