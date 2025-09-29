Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Amorim suy sụp tinh thần

  • Thứ hai, 29/9/2025 18:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nguồn tin nội bộ MU mô tả Ruben Amorim như "người đàn ông cô đơn" tại Carrington, với các dấu hiệu cho thấy gánh nặng công việc đang bào mòn tinh thần vị HLV này.

Amorim đang chịu đựng áp lực lớn ở Old Trafford.

Theo The Times, Amorim thường xuyên ngồi một mình sau giờ tập luyện, thậm chí đôi khi tự lẩm bẩm với bản thân và hiếm khi nói chuyện sôi nổi với người khác. Các trợ lý của HLV này cũng ít khi được tiếp xúc với Amorim như trước.

Tờ A Bola dẫn lời nguồn tin nội bộ MU chia sẻ: "Công việc phá hủy Ruben về mặt tinh thần, và ông ấy trông như bóng ma của chính mình khi mới đến". Không khí tại MU ở mức thấp nhất thời gian qua, phản ánh sự thất vọng lan rộng khi Amorim chưa thể giúp CLB chơi khởi sắc.

Truyền thông Bồ Đào Nha cũng chỉ ra dấu hiệu suy sụp về mặt tinh thần của Amorim, sau khi HLV này không dám nhìn các cầu thủ MU đá luân lưu trong trận thua Grimsby Town ở Carabao Cup hồi tháng trước.

Hôm 27/9, trước khi Bruno Fernandes đá hỏng phạt đền ở trận thua Brentford 1-3 tại vòng 6 Premier League, HLV Amorim cũng không dám nhìn cậu học trò sút 11 m. Thất bại trên sân Brentford làm tăng áp lực đối với HLV Amorim, khiến bầu không khí trong phòng thay đồ "Quỷ đỏ" thêm nặng nề.

Sau 6 vòng đấu, MU rơi xuống vị trí thứ 14 trên BXH Premier League. Ban lãnh đạo MU chưa sa thải Amorim, bởi họ muốn tránh lặp lại vòng xoáy thay HLV chóng vánh. Song, nếu MU còn chơi tệ, HLV người Bồ Đào Nha khó giữ ghế.

Tường Linh

