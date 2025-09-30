Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rooney đau đớn

  • Thứ ba, 30/9/2025 06:01 (GMT+7)
Huyền thoại Manchester United, Wayne Rooney thừa nhận rằng ông cảm thấy “đau lòng” khi chứng kiến sự sa sút thảm hại của đội bóng cũ.

Rooney cho rằng văn hóa chiến thắng ở MU đã bị đánh mất.

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử "Quỷ đỏ", người từng giành 5 chức vô địch Premier League cùng nhiều danh hiệu lớn khác, cho rằng thế hệ cầu thủ hiện tại đang đánh mất bản lĩnh và tinh thần chiến thắng vốn là bản sắc của câu lạc bộ.

Rooney, 39 tuổi, bày tỏ nỗi thất vọng khi nhìn lại tình cảnh của United hiện tại, sau thất bại 1-3 trước Brentford khiến đội bóng tụt xuống tận vị trí thứ 14 Ngoại hạng Anh. "Gã Shrek" thậm chí khẳng định mình “không còn nhận ra MU nữa”.

“Hãy đưa Roy Keane trở lại phòng thay đồ, không thì Paul Scholes cũng được. Tôi sẽ tham gia ngay. Tôi không thấy các cầu thủ chiến đấu trên sân, không thấy khát khao giành 3 điểm, cá tính và khả năng cần thiết”, Rooney nhấn mạnh.

Tuy nhiên, điều khiến cựu tiền đạo tuyển Anh đau đớn nhất chính là việc các con ông chưa bao giờ được chứng kiến Man Utd thành công. Kai Rooney, 15 tuổi, và Klay Rooney, 12 tuổi, đều đang chơi cho đội trẻ của "Quỷ đỏ", nhưng chỉ có con trai lớn mới kịp nhìn thấy chức vô địch Premier League gần nhất của CLB. Rooney chia sẻ: “Các con tôi không biết thành công của Man Utd là gì. Tôi muốn chúng được trải nghiệm cảm giác đó.”

Cựu danh thủ người Anh cũng lo lắng rằng bầu không khí tiêu cực đang bao trùm sân Old Trafford có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển của các con trong học viện. “Những gì tôi thấy ở câu lạc bộ đó không còn là Manchester United nữa. Văn hóa chiến thắng đã biến mất, nhân viên rời bỏ công việc, sự ổn định bị phá vỡ. Tôi thực sự hy vọng điều đó không tác động đến các con mình.”

