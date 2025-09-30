Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Hiện tượng' Premier League đồng ý dẫn dắt MU

Tương lai của HLV Ruben Amorim tại MU tiếp tục trở thành đề tài nóng sau thất bại 1-3 trước Brentford tại vòng 6 Premier League cuối tuần qua.

Oliver Glasner giúp Crystal Palace chơi thăng hoa. Ảnh: Reuters.

Theo talkSPORT, HLV Oliver Glasner của Crystal Palace sẽ “đồng ý ngay lập tức” nếu nhận được đề nghị dẫn dắt MU. Nguồn tin này cũng khẳng định việc Glasner sử dụng sơ đồ tương tự Amorim không phải là trở ngại, bởi vấn đề của MU hiện tại không nằm ở hệ thống chiến thuật, mà ở cách vận hành và khả năng kết nối đội hình.

Hợp đồng hiện tại của Glasner với Crystal Palace sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Đôi bên vẫn chưa có động thái gia hạn.

Glasner tiếp quản Palace từ tháng 1/2024. Chỉ trong thời gian ngắn, ông giúp CLB vô địch FA Cup, giành Siêu cúp Anh và trở thành đội bóng duy nhất còn bất bại sau 6 vòng tại Premier League mùa này.

Báo chí Anh khen ngợi tài cầm quân của Glasner và xem ông là "hiện tượng" tại Premier League trong gần hơn 1 năm qua.

Dù vậy, khi được hỏi về tương lai, Glasner chia sẻ trên Kicker rằng ông vẫn giữ thái độ bình thản trước các tin đồn và chỉ tập trung vào công việc hàng ngày cùng các cầu thủ Palace.

Theo BBC, MU ban đầu sẽ cho Amorim thời gian đến hết mùa để chứng minh năng lực. Nhưng nếu kết quả tiếp tục đi xuống, khả năng thay đổi cả băng ghế huấn luyện là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngoài Glasner, Andoni Iraola (Bournemouth) và Marco Silva (Fulham) cũng là những mục tiêu khác của MU.

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

