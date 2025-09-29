Thêm nghi án gian lận nhập tịch làm bóng đá Malaysia rúng động

Sau vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA treo giò vì giấy tờ không hợp lệ, làn sóng tranh cãi tiếp tục lan rộng và lần này chĩa thẳng vào CLB giàu có Johor Darul Ta’zim (JDT).

4 cầu thủ mang quốc tịch Philippines gây tranh cãi của JDT.

Truyền thông khu vực đặt dấu hỏi về tính hợp pháp trong quốc tịch của 4 ngoại binh JDT có hộ chiếu Philippines gồm Antonio Glauder, Enzo Lombardo, Oscar Arribas và Teto Martin. Họ đều sinh ra tại châu Âu nhưng được đăng ký hộ chiếu Philippines, giúp JDT hưởng lợi từ suất ngoại binh khu vực ASEAN.

Theo quy định mùa 2025/26, các CLB Malaysia chỉ được đăng ký 4+1+1 ngoại binh (4 tự do + 1 châu Á + 1 ASEAN). Việc JDT sở hữu 4 cầu thủ gốc châu Âu nhưng có hộ chiếu Philippines khiến dư luận nghi ngờ đội bóng này lách luật để sử dụng tới 6 ngoại binh cùng lúc.

Thủ môn trẻ Christian Abad (19 tuổi, gốc Tây Ban Nha) cũng xuất hiện trong danh sách thi đấu, nhưng được đăng ký là cầu thủ nội Malaysia sau khi chuyển Liên đoàn bóng đá từ Tây Ban Nha sang Malaysia. Anh được triệu tập lên tuyển Malaysia song chưa ra mắt chính thức.

Trên các nền tảng xã hội, nhiều CĐV và thậm chí cả cầu thủ Philippines, Patrick Reichelt lên tiếng hoài nghi về tính xác thực trong hộ chiếu của nhóm cầu thủ này. Bài đăng của Reichelt nhận được sự chú ý lớn, kéo theo làn sóng yêu cầu JDT minh bạch hồ sơ.

Đáng chú ý, cả 4 cầu thủ JDT mang hộ chiếu Philippines đều chưa từng khoác áo tuyển quốc gia nước này, ngoại trừ Oscar Arribas được gọi nhưng không ra sân. Điều này làm dấy lên nghi vấn về động cơ và quy trình hợp pháp hóa quốc tịch.

Nghi vấn xuất hiện trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA phạt nặng liên quan tới việc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch. Nếu kháng cáo thất bại, tuyển Malaysia sẽ chịu hậu quả lâu dài.