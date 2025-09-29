Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu thủ nhập tịch Malaysia bị đình chỉ vô thời hạn

  • Thứ hai, 29/9/2025 19:50 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Tối 29/9, CLB Deportivo Alaves thông báo treo giò Facundo Garces vô thời hạn cho đến khi FIFA đưa ra kết luận cuối cùng về vụ nhập tịch gây tranh cãi.

"Do án phạt từ Ủy ban Kỷ luật FIFA, Facundo Garces tạm thời bị đình chỉ thi đấu và sẽ không nằm trong danh sách đội hình cho đến khi vụ việc được giải quyết dứt điểm", thông cáo của Alaves nêu rõ.

CLB xứ Basque khẳng định hoàn toàn tôn trọng mọi quyết định từ các cơ quan quản lý bóng đá quốc tế, đồng thời hy vọng quá trình xử lý sẽ diễn ra nhanh chóng để đảm bảo quyền lợi cho cầu thủ cũng như đội bóng.

Hôm 27/9, FIFA công bố án phạt nặng dành cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch. Cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới cáo buộc FAM sử dụng hồ sơ không hợp lệ trong quá trình đăng ký, dẫn đến 7 cầu thủ này bị treo giò 12 tháng, còn FAM bị phạt tiền cùng nguy cơ mất uy tín nặng nề.

Vụ việc tạo ra những tác động lớn, không chỉ với bóng đá Malaysia mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch nhân sự của Alaves. Trước khi dính án phạt, Garces là nhân tố quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Alaves, góp mặt ở toàn bộ trận đấu La Liga trong vai trò đá chính.

Sau khi dính án phạt, Garces được cho là xóa hình ảnh lá cờ Malaysia trên trang cá nhân, thay bằng cờ Argentina, rồi Tây Ban Nha.

Minh Nghi

Facundo Garces bị treo giò Facundo Garces Alaves Malaysia

