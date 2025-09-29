Dàn sao nhập tịch Malaysia trả giá

Sau đòn trừng phạt từ FIFA, phần lớn trong nhóm cầu thủ nhập tịch của Malaysia đã bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu tại câu lạc bộ chủ quản.

Các cầu thủ nhập tịch của Malaysia đều bị gạch tên sau án phạt của FIFA.

Báo chí Argentina cho biết Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã gửi thông báo chính thức yêu cầu CLB Velez Sarsfield tạm ngừng sử dụng Imanol Machuca. Đội bóng này xác nhận thông tin hôm 27/9: “Cho đến khi có thông báo mới, cầu thủ của chúng tôi sẽ không tham dự bất kỳ trận đấu nào của CLB".

Tuy vậy, đại diện Velez Sarsfield cho biết họ vẫn sẽ hỗ trợ Machuca về mặt giấy tờ và duy trì việc tập luyện trong thời gian anh bị treo giò.

Trước Machuca, ba cầu thủ nhập tịch Malaysia khác trong nhóm bị FIFA xử phạt cũng đã bị các CLB tạm đình chỉ thi đấu, bao gồm: Rodrigo Holgado (America De Cali – Colombia), Gabriel Palmero (Salamanca CF – Tây Ban Nha) và Facundo Garces (Deportivo Alaves – Tây Ban Nha).

Bốn cầu thủ nói trên đều là tân binh của tuyển Malaysia trong thời gian gần đây. Cùng với ba cái tên khác gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel (đều đang khoác áo CLB Johor Darul Ta’zim tại Malaysia), họ bị cáo buộc sử dụng giấy tờ không hợp lệ để khoác áo tuyển Malaysia tham dự vòng loại Asian Cup 2027.

Sai phạm liên quan đến nhập tịch đang khiến hình ảnh bóng đá Malaysia bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong khi các CLB châu Âu và Nam Mỹ lần lượt có động thái mạnh tay đối với những cầu thủ liên quan.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định sẽ sớm nộp đơn kháng cáo sau khi nhận được toàn bộ bản án chi tiết từ FIFA.

