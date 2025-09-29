Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bộ trưởng Malaysia đáp trả FIFA: 'Có kẻ ghen tỵ với chúng tôi'

  • Thứ hai, 29/9/2025 10:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ trưởng Truyền thông Malaysia, ông Fahmi Fadzil, lên tiếng sau đòn trừng phạt của FIFA liên quan đến vấn đề nhập tịch cầu thủ.

Tuyển Malaysia vướng bê bối liên quan đến cầu thủ nhập tịch. Ảnh: FAM

Hôm 26/9, Ủy ban Kỷ luật FIFA công bố quyết định xử phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và một số cầu thủ vì vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC), liên quan đến hành vi làm giả hoặc sử dụng giấy tờ không hợp lệ. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang có bước tiến mạnh mẽ ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trước những cáo buộc từ FIFA, ông Fahmi Fadzil – Bộ trưởng Truyền thông Malaysia – khẳng định quá trình nhập tịch các cầu thủ của Malaysia hoàn toàn tuân thủ pháp luật hiện hành. “Về mặt pháp lý, các thủ tục nhập tịch đều được thực hiện dựa trên Hiến pháp Liên bang và các đạo luật liên quan. Hồ sơ và giấy tờ của chính phủ đều hợp lệ và không gặp bất kỳ vấn đề nào cho đến thời điểm này", ông Fahmi nhấn mạnh.

malaysia anh 1

Ông Fahmi Fadzil khẳng định FAM làm đúng luật của FIFA.

Bộ trưởng Malaysia cũng ám chỉ rằng những phản ứng và sức ép từ bên ngoài có thể xuất phát từ việc đội tuyển quốc gia đang trỗi dậy mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế. “Có lẽ một số bên cảm thấy ghen tỵ hoặc lo ngại trước sự hồi sinh của đội tuyển Malaysia", ông nói thêm.

Trước lời khẳng định của ông Fahmi Fadzil, FAM lại thừa nhận hôm 28/9 rằng "có sai sót kỹ thuật" trong quá trình nộp hồ sơ nhập tịch do bộ phận hành chính thực hiện. Nhưng sau đó, FAM vẫn khẳng định: “Những cầu thủ được nhập tịch đều là công dân Malaysia hợp pháp”.

Duy Luân

malaysia FIFA malaysia fifa

