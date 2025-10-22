Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mức giá để MU chiêu mộ Stiller

  • Thứ tư, 22/10/2025 21:00 (GMT+7)
MU đang đứng trước cơ hội lớn để tăng cường sức mạnh tuyến giữa bằng bản hợp đồng Angelo Stiller của Stuttgart.

Mục tiêu của MU có giá khoảng 50 triệu euro.

Sau kỳ chuyển nhượng hè 2025 thất bại trong việc tìm kiếm một "mỏ neo", HLV Ruben Amorim vẫn coi việc bổ sung một tiền vệ phòng ngự là ưu tiên hàng đầu. Mục tiêu số một của "Quỷ đỏ" trước đó là Carlos Baleba, nhưng Brighton hét giá 115 triệu bảng khiến thương vụ đổ bể.

Theo Sky Sports, MU quay lại theo đuổi Angelo Stiller. Stuttgart được cho là định giá cầu thủ ở mức 50 triệu euro, dù điều khoản giải phóng của Stiller hiện chỉ là 40 triệu euro.

Cầu thủ 24 tuổi có phong độ ấn tượng tại Bundesliga mùa này. Anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 90%, thắng 54% trong các pha tranh chấp, trung bình 5 lần thu hồi bóng mỗi trận và đóng góp 5 bàn thắng cùng kiến tạo trên mọi đấu trường.

Dù không sở hữu phong cách mạnh mẽ như Casemiro, Stiller lại nổi bật ở khả năng đọc tình huống, chọn vị trí thông minh và điều tiết nhịp độ trận đấu. Đây là những phẩm chất MU còn thiếu trong bối cảnh tuyến giữa chơi thiếu ổn định.

Ở tuổi 24, Stiller còn nhiều tiềm năng phát triển và mức giá 50 triệu euro được xem là món hời so với những cầu thủ khác chơi ở cùng vị trí. Giới chuyên môn tại Anh nhận định rằng đây là thời điểm vàng để MU hành động dứt khoát để củng cố tuyến giữa và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn hai của mùa giải.

Nếu thương vụ thành công, Stiller hoàn toàn có thể trở thành mảnh ghép chiến lược mới trong cuộc tái thiết ở Old Trafford.

