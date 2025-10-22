Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Liverpool nguy cơ bị phạt sau trận thua MU

  • Thứ tư, 22/10/2025 07:40 (GMT+7)
  • 07:40 22/10/2025

Liverpool đối mặt với án phạt từ từ Ban tổ chức Premier League khi vi phạm quy định mới trong trận thua 1-2 trước MU trên sân nhà Anfield hôm 19/10.

Tình huống được cho là vị phạm luật của Liverpool.

Theo Daily Mail, "The Kop" nhiều lần phá vỡ nguyên tắc liên quan đến "hệ thống đa bóng" trên sân. Đây là quy định được Premier League áp dụng từ năm 2022 nhằm tăng tốc độ trận đấu. Luật cho phép đặt nhiều bóng xung quanh sân, nhưng cấm tuyệt đối HLV, nhân viên và cả các cậu bé nhặt bóng tự tay đưa bóng cho cầu thủ.

Tuy nhiên, ở những phút cuối trận khi Liverpool cuống cuồng tìm bàn gỡ sau cú đánh đầu ấn định tỷ số 2-1 của Harry Maguire phút 84, HLV Arne Slot trực tiếp chạm vào bóng và hỗ trợ học trò ném biên nhanh. Các ballboy cũng có hành động tương tự.

Động thái trên dẫn đến việc "The Kop" nhiều lần vi phạm quy định. Nguồn tin khẳng định Premier League đã vào cuộc điều tra. Trước đó, Aston Villa từng bị phạt 125.000 bảng vào tháng 8 năm ngoái vì lỗi tương tự trong 5 trận khác nhau.

Một án phạt nhẹ có thể không khiến Liverpool lo ngại, nhưng vụ việc cho thấy sức ép đang bao trùm lên thầy trò Arne Slot . Đội chủ sân Anfield thua 4 trận liên tiếp và đang đánh mất thế chủ động trong cuộc đua đầu bảng.

Tất cả bàn thắng trận Liverpool 1-2 MU Đêm 19/10, MU xuất sắc đả bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield thuộc vòng 8 Premier League 2025/26.

Minh Nghi

