MU từ chối đá lại dù Grimsby phạm luật

  • Thứ tư, 3/9/2025 06:06 (GMT+7)
MU không yêu cầu đá lại trận đấu tại Carabao Cup, dù Grimsby Town bị phát hiện sử dụng cầu thủ không hợp lệ và phải nộp phạt 20.000 bảng.

Hôm 28/8, trận thua trên sân Blundell Park trở thành nỗi thất vọng lớn của HLV Ruben Amorim, khi MU bị loại ngay vòng 2 sau màn đấu súng nghẹt thở. "Quỷ đỏ" gỡ hòa 2-2 nhờ các pha lập công muộn màng của Bryan Mbeumo và Harry Maguire. Tuy nhiên, MU thua 11-12 trên chấm 11 m, nhường tấm vé đi tiếp cho đội bóng hạng Tư.

Một tuần sau, Grimsby tự báo cáo với ban tổ chức EFL rằng họ sử dụng Clarke Oduor - cầu thủ mượn từ Bradford City, sai phạm. Grimsby đăng ký Oduor muộn đúng một phút so với hạn chót. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị và thậm chí sút hỏng penalty.

Sau khi điều tra, EFL xác nhận đây là sai sót kỹ thuật, không có chủ ý gian lận. CLB Grimsby bị phạt tổng cộng 20.000 bảng, trong đó 10.000 bảng nộp ngay, 10.000 bảng còn lại treo cho đến hết mùa 2025/26 và sẽ chỉ bị thu nếu tái phạm.

Một bộ phận CĐV MU kêu gọi đội bóng kháng cáo để được đá lại hoặc loại Grimsby khỏi giải. Tuy nhiên, theo Daily Mail, lãnh đạo "Quỷ đỏ" từ chối và chấp nhận kết quả bị loại.

Grimsby cũng lên tiếng nhận hoàn toàn trách nhiệm, cho rằng sai sót đến từ trục trặc máy tính, đồng thời khẳng định sẽ rút kinh nghiệm. Với tấm vé đi tiếp, họ sẽ đối đầu Sheffield Wednesday ở vòng 3, đội cũng vượt qua Leeds bằng loạt penalty kịch tính.

Minh Nghi

