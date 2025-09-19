MU nhắm ngôi sao hàng đầu Saudi Pro League

Manchester United xem xét khả năng chiêu mộ tiền vệ Ruben Neves hiện thuộc biên chế CLB Al Hilal ở Saudi Arabia.

MU quan tâm đến Neves. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, “Quỷ đỏ” dành sự quan tâm đặc biệt tới cựu tiền vệ Wolves. Neves nhiều lần được liên hệ gia nhập CLB chủ sân Old Trafford trong quá khứ. Mức phí chuyển nhượng của Neves hiện vào khoảng 17 triệu bảng, thấp hơn nhiều so với con số 47 triệu bảng mà Wolves bán anh cho Al Hilal năm 2023.

Cầu thủ 28 tuổi được cho là sẵn sàng trở lại châu Âu sau 2 năm thi đấu tại Trung Đông. Nếu thương vụ thành hiện thực, Neves sẽ giúp giải quyết tình trạng mất cân bằng nơi hàng tiền vệ MU, trong hệ thống 3-4-3 mà HLV Ruben Amorim đang áp dụng.

Ở Al Hilal, Neves nhận mức lương khổng lồ khoảng 300.000 bảng/tuần và là một trong những ngôi sao hàng đầu tại SPL. Anh duy trì phong độ ổn định và thường xuyên góp mặt trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha.

Trước khi sang Saudi Arabia, Neves có 6 năm khoác áo Wolves với 177 trận tại Premier League, ghi 21 bàn. Anh từng là đội trưởng trẻ nhất của Porto ở đấu trường Champions League. Điểm mạnh của tiền vệ này là những cú sút xa uy lực.

Với kinh nghiệm dày dặn ở Premier League lẫn châu Âu, Neves có thể trở thành giải pháp chữa cháy cho đội bóng nửa đỏ thành Manchester.

